Schalke 04: Irres Last-Minute-Drama! Van Wonderen beweist goldenes Händchen

Was für eine wilde Partie! Das Spiel zwischen Greuther Fürth und Schalke 04 war vor Beginn ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die im Niemandsland der Tabelle verweilen. Doch von graue Mäusen war wenig zu sehen. Im Gegenteil: Dieses Spiel hatte eine Menge zu bieten.

Letztlich steht ein wildes 3:3, das Schalke 04 aufgrund des Spielverlaufes als wichtigen Punktgewinn feiert. Kees van Wonderen konnte sich selbst auf die Schulter klopfen – seine Einwechslungen retteten Schalke einen Punkt.

Edeljoker sichern S04 einen ganz späten Punkt

Die frühe Führung durch ein Traumtor von Kapitän Kenan Karaman, viele äußerst strittige Szenen, ein von Loris Karius gehaltener Elfmeter, der im doppelten Nachschuss im Tor landete, eine bittere Verletzung von Stammkeeper Karius, eine ganz schwache zweite Hälfte bis zu 70. Minute und zwei späte Tore für S04. Königsblau erlebte in Fürth eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Das Spiel schien bereits verloren, da dreht Schalke doch noch auf. Erst waren es Aymen Barkok und Amin Younes im Zusammenspiel, an desse Ende Younes per Traumtor den 2:3 Anschluss erzielte und dann sorgte ausgerechnet Moussa Sylla, der sieben Wochen verletzt gefehlt hatte, für den ganz späten Ausgleich.

Der Top-Torjäger traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit und sicherte Schalke so einen ganz, ganz späten Punkt. Somit waren es mit Barkok, Younes und Sylla drei eingewechselte Spieler, die eine weitere Niederlage für den S04 verhinderten.

S04-Trio mit starker Leistung

Barkok war zur Pause eingewechselt worden, Sylla kam in der 65. Minute und Younes ist in der 75. Minute gekommen. Diese drei Spieler brachte eine Menge frischen Wind in das Schalker Spiel und zeigten, wie wichtig sie für Königsblau sein können. Vor allem zeigte Sylla, dass er seinen Torriecher während der mehrwöchigen Pause nicht verloren hat.

Ein wenig schmeichelhaftes Ergebnis für S04. Und doch nimmt der Revierklub diesen Punkt sehr, sehr gerne mit. Van Wonderen wechselte das Unentschieden ein, darf also auch sich selbst bejubeln.