FC Schalke 04: Fans feiern Schiedsrichter – aus diesem emotionalen Grund

Gelsenkirchen. Viel Grund zur Freude hatten die Fans des FC Schalke 04 am Sonntag nicht. Gegen Union Berlin reichte die Leistung nur zu einem 1:1-Unentschieden. Mittlerweile sind die Königsblauen seit zwölf Spielen sieglos – neuer Negativrekord!

Dennoch fanden die Zuschauer tatsächlich ein Detail, dass sie restlos begeisterte – das Verhalten des Schiedsrichter-Gespanns kurz vor dem Anpfiff.

FC Schalke 04: Schiedsrichter knien gemeinsam mit Spielern am Mittelkreis

Seit dem brutalen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten finden weltweit Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt statt. Seit letzter Woche hat die Protestwelle auch den deutschen Fußball erreicht: Dortmunds Jadon Sancho zeigte beim Torjubel sein Shirt mit der Aufschrift „Justice for George Floyd“, Weston McKennie vom FC Schalke 04 trug dieselbe Botschaft auf einer schwarzen Ambinde.

Doch seit diesem Spieltag gedenken die Spieler vor dem Anpfiff den Opfern von rassistisch motivierter Gewalt, indem sie um den Anstoßkreis niederknien. Doch die Schiedsrichter im Oberhaus beteiligten sich nicht alle an dieser Aktion. Umso überraschter waren die Fans, als Schiedsrichter Tobias Stieler und sein Team vor dem Anpfiff in Berlin ebenfalls auf dem Rasen knieten.

Fans auf Twitter sind begeistert

„Die Schiris knien mit. Klasse!“, schreibt ein User auf Twitter. Ein anderer Nutzer bezeichnet Stieler sogar als „Ehrenmann“.

Kann es sein das Tobias Stieler der erste Schiedsrichter ist, der wirklich mit den Spielern zusammen niedergekniet ist? Also so am Mittelkreis? Auf jeden Fall: Ein Ehrenmann! #FCUS04 — BVB-Aktionärin (@wiebkefege) June 7, 2020

Ähnliche Aktionen von anderen Schiedsrichtern scheinen die Fans noch nicht gesehen zu haben, was ihre Anerkennung für Stieler und sein Team nur noch mehr steigert.

Jedoch kam es auch schon in der dritten Liga am Samstag zu ähnlichen Bildern. Beim Spiel des SV Waldhof Mannheim gegen Viktoria Köln knieten ebenfalls Schiedsrichter und Spieler gemeinsam am Mittelkreis. (at)