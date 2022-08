Schalke – Union Berlin im Livestream: Hier siehst du die Partie live

Du willst Schalke – Union Berlin im Livestream oder TV verfolgen? Wir sagen dir, wie das geht!

Die Knappen empfangen einen Europa-League-Teilnehmer. Hier erfährst du, wie du Schalke – Union Berlin im Livestream sehen kannst.

Schalke – Union Berlin im Livestream: Hier läuft das Spiel

Zwei Punkte holte Königsblau in der bisherigen Saison. Nach der bitteren 1:3-Niederlage zum Auftakt beim 1. FC Köln gab es zwei Unentschieden gegen Gladbach (2:2) und VfL Wolfsburg (0:0). Jetzt soll der erste Sieg her.

Die Hinrunde des FC Schalke 04

Köln 3:1 Schalke

Schalke 2:2 Gladbach

Wolfsburg 0:0 Schalke

Schalke – Union Berlin, 27. August 2022

Stuttgart – Schalke, 03. September 2022

Schalke – Bochum, 10. September 2022

BVB – Schalke, 17. September 2022

Schalke – Augsburg, 01. Oktober 2022

Leverkusen – Schalke, 08. Oktober 2022

Schalke – Hoffenheim, 15. Oktober 2022

Hertha BSC – Schalke, 22. Oktober 2022

Schalke – Freiburg, 29. Oktober 2022

Werder Bremen – Schalke, 05. November 2022

Schalke – Mainz, 09. November 2022

Schalke – Bayern München, 12. November 2022

Frankfurt – Schalke, 21. Januar 2023

Schalke – RB Leipzig, 25. Januar 2023

Am Samstag (27. August) empfängt Schalke Europa-League-Teilnehmer Union Berlin. Anpfiff in der Veltins-Arena ist um 15.30 Uhr. Da die Partie am Samstag stattfindet, liegen die Rechte bei Pay-TV-Anbieter Sky.

Seit einigen Jahren wird die TV-Rechte-Situation in der Bundesliga immer unübersichtlicher. Inzwischen reicht nicht mehr nur ein einziges Abo, um alle Partien der Fußball-Bundesliga zu verfolgen. Die Zeiten von Premiere sind vorbei.

Den größten Teil der Spiele zeigt der Sky. Beim Pay-TV-Riesen laufen der komplette Bundesliga-Samstag und alle englischen Wochen – im TV und im Livestream bei Sky Go und Sky Wow.

Alle Infos zum FC Schalke 04:

Die TV-Rechte für die Bundesliga teilt sich Sky mit DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele am Freitag und die Bundesliga-Partien am Sonntag.