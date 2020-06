FC Schalke 04: DIESE Statistik lässt alle verzweifeln!

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 wartet weiterhin auf ein Erfolgserlebnis in der Bundesliga. Das Gastspiel bei Union Berlin endete mit 1:1. Über weite Strecken blieben die Königsblauen gefahr- und ideenlos.

Doch es kommt noch schlimmer für alle Beteiligten. Denn jetzt ist es offiziell: Der FC Schalke 04 befindet sich auf einer der längsten Durststrecken der Vereinsgeschichte.

FC Schalke 04: Zwölf Spiele ohne Sieg Vereinsrekord eingestellt

Wie gerne würden die Anhänger des FC Schalke 04 am Ende einer Partie endlich mal wieder befreit jubeln und sich freuen können. Die Nerven der königsblauen Fans werden seit Wochen von ihrer eigenen Mannschaft auf die Probe gestellt.

-------------------

Schalkes Horrorbilanz:

Zwölf Spiele ohne Sieg – Vereins-Negativ-Rekord eingestellt

26 Gegentore in dieser Zeit

Seit dem Re-Start nur zwei Treffer erzielt

Sieben Punkte hinter einem europäischen Platz

-------------------

Der letzte Sieg datiert aus dem Januar! Damals gewann man zum Auftakt der Hinrunde mit 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Alles schien gut. Schalke war auf dem Weg nach Europa, träumte gar von der Champions League.

Gegen Union Berlin bot sich neben viel Kampf auch viel Krampf. Foto: Michael Sohn/AP POOL/dpa

Davon ist bekanntermaßen nicht mehr viel übrig. Seitdem lief für die Knappen in der Bundesliga nicht mehr viel zusammen. Das müde Remis gegen die Eisernen war das zwölfte Spiel in Folge, welches man nicht gewinnen konnte – damit stellt die Mannschaft von David Wagner einen unrühmlichen Vereinsrekord ein.

-------------------

Union Berlin – FC Schalke 04 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Andrich (11.), 1:1 Kenny (28.)

Alle Highlights zum Nachlesen hier >>>

------------------

Lediglich im Jahr 1993 gab es eine Schalker-Elf die ebenfalls ähnlich erfolglos auftrat. Trainer war damals Helmut Schulte, im Tor stand das Torwart-Talent Jens Lehmann. Nun schickt sich der aktuelle Kader an, diese „Bestmarke“ zu knacken.

Nächste Woche wartet mit Leverkusen ein schwerer Brocken. Dann könnte der Rekord zum Leidwesen aller Schalker fallen.

So lief das Gastspiel bei Union

Die Partie startete für Schalke mit einem – mittlerweile bekannten – Schockereignis. Bereits nach elf Minuten brachte Robert Andrich die Hausherren in Führung. Miranda hatte den Ball in der gegnerischen Hälfte verloren. Ujah schaltete schnell und schickte Andrich mit einem präzisen Pass in die Tiefe. Nübel war chancenlos.

+++ FC Schalke 04: „Unpersönlich und wenig empathisch“ – SO reagiert S04 auf Fan-Aufreger +++

Schalke brachte nichts zu Stande und so fiel der Ausgleich aus heiterem Himmel. Jonjoe Kenny kam zwanzig Meter vor dem Tor in Ballbesitz und hielt aus zentraler Position einfach drauf. Sein Schuss landete im unteren Eck (28. Minute).

-----------------

-------------------

Danach lief bei beiden Teams nicht viel zusammen. Die zweite Hälfte entwickelte sich zu einem verkrampften Kick. Das Unentschieden war das logische Endergebnis.