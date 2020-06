FC Schalke 04: Wagner verteidigt Personalentscheidung – „Das zeigt, wie …“

FC Schalke 04: David Wagner verteidigt seine Aufstellung nach dem Spiel in Berlin.

Vor der Partie bei Union Berlin musste David Wagner, Trainer des FC Schalke 04, mal wieder einen Aufstellungspuzzle lösen. Weston McKennie fehlte mit Gelbsperre – Suat Serdar, Omar Mascarell und Amine Harit waren schon vor der Partie verletzt.

Vor dem Spiel in der Hauptstadt fielen dann auch noch Guido Burgstaller und Matja Nastasic beim FC Schalke 04 aus. Wagner stellte mal wieder um und verteidigte seine Entscheidung nach dem Unentschieden gegen Union.

FC Schalke 04: Wagner zufrieden mit dem Fight der Mannschaft

Durch die vielen Verletzungen war der S04-Trainer gezwungen, einige Spieler auf ungewohnten Positionen starten zu lassen. So lief Salif Sané auf der Sechs auf, während Bastian Ozcipka dahinter in der Innenverteidigung verteidigte. Als Kreativ-Kopf in der Zentrale bot der Coach Flügelflitzer Rabbi Matondo auf.

Einen kleinen positiven Effekt hatte das Aufstellungs-Wirr-Warr. Zum ersten Mal nach dem Re-Start der Bundesliga punktete Königsblau – am Ende stand ein maues 1:1 auf der Anzeigentafel. Nach dem Spiel verteidigte Wagner seine Entscheidungen.

Union Berlin – FC Schalke 04 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Andrich (11.), 1:1 Kenny (28.)

Die taktischen Varianten seien aus der Not geboren worden, sagte der 48-Jährige nach der Partie. „Das zeigt, wie viel Not wir im Moment haben. Mit dem Fight, den die Mannschaft angeboten hat, bin ich daher absolut einverstanden“, stellte er aber auch klar.

Hier kannst du die Aussagen von David Wagner noch einmal hören:

David Wagner auf der Pressekonferenz nach Union Berlin – Schalke 04

Trotzdem warten die Königsblauen weiterhin auf den ersten Bundesliga-Sieg seit zwölf Partien. Zuletzt konnte man im Januar gegen Gladbach nach Abpfiff so richtig feiern. Am kommenden Wochenende wartet mit Leverkusen der nächste schwere Brocken. Das Erreichen der Euro-League wird immer schwieriger.

So verlief die Begegnung

Schalke startete in der Hauptstadt sehr schwach und ging früh in Rückstand. Nach Ballverlust von Juan Miranda, tauchte Robert Andrich völlig frei vor Alexander Nübel auf und verwandelte eiskalt (11.).

Schalke brachte nichts zu Stande und so fiel der Ausgleich aus heiterem Himmel. Jonjoe Kenny traf mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 1:1 (28.).

Danach lief bei beiden Teams nicht viel zusammen. Die zweite Hälfte entwickelte sich zu einem verkrampften Kick. Das Unentschieden war das logische Endergebnis. (mh)