FC Schalke 04 hadert mit Unentschieden – doch Trainer Baum hebt DAS besonders hervor

Mainz. Der FC Schalke 04 hadert mit dem Ergebnis des Kellerduells. Am Ende kamen die Königsblauen nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den Tabellenletzten Mainz 05 hinaus.

Die S04-Verantwortlichen sahen mehrere Schiedsrichter-Entscheidungen kritisch. Doch Trainer Manuel Baum zog nach dem Spiel trotzdem ein weitgehend positives Fazit.

FC Schalke 04: Manuel Baum hadert mit Unentschieden

„Nach dem Spiel, muss ich ehrlich sagen, war ich eher enttäuscht, dass wir nicht mit drei Punkten nach Hause fahren“, sagte der Cheftrainer. Mindestens einer der beiden Elfmeter, die Schiedsrichter Patrick Ittrich für Mainz gegeben hatte, sei strittig gewesen.

+++ Pikanter Bericht enthüllt Boss-Zoff auf Schalke – war DAS etwa der Auslöser? +++

Während es sich beim ersten Elfemeter-Pfiff um eine 50:50-Entscheidung gehandelt habe, sei der zweite Elfmeter aus Baums Sicht schlicht „überhaupt gar keiner“ gewesen. Er habe sich gewünscht, dass der Videoassistent die Entscheidung korrigiert.

Patrick Ittrich traf bei Schalke gegen Mainz einige umstrittene Entscheidungen. Foto: imago images / Poolfoto

Das Ergebnis ärgerte den Trainer vor allem deshalb, weil sich seine Mannschaft so gut wie seit Langem nicht mehr präsentiert hatte. Kämpferisch und spielerisch hätten sich seine Spieler an den Matchplan gehalten und überzeugt. „Ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, wie sie 90 Minuten gegen elf Spieler und ein paar Situationen gekämpft haben“, so Baum.

Angesprochen auf die Leistung von Schiedsrichter Ittrich wurde Baum deutlich: „Ich glaube, bei allem Respekt vor den Schiedsrichtern, das war heute nicht sein bester Tag - vor allem in den Situation, in denen man auch noch Unterstützung hat. Man muss sich schon die Frage stellen, wo sie [die Videoassistenten, Anm. d. Red.] beim zweiten Tor hingeschaut haben. Anscheinend nicht auf die Szene, die da entscheidend war, dass wir den zweiten Elfer im Spiel kriegen.“

---------------

Top-News aus der Bundesliga:

---------------

Baum sieht zahlreiche Verbesserungen

Baum mahnte jedoch, man müsse „aufpassen, dass man sich nicht in Opferrollen verliert“ und richtete den Blick deshalb eher auf die eigene Leistung. Dabei seien ihm gleich mehrere Dinge positiv aufgefallen: Sein Team habe deutlich mehr Tiefe im Spiel gehabt als zuletzt, einige gute Kombinationen gezeigt und über 20 Abschlüsse zustande gebracht, sich trotz mehrerer „richtig guter Situation“ jedoch nicht mit dem Tor belohnt.

Baum zeigte sich optimistisch: „Im Fußball ist es so, dass es Schritt für Schritt geht. Heute ist es uns gelungen, einen größeren Schritt nach vorn zu machen.“ Den nächsten Schritt will S04 dann nach der Länderspielpause gehen – und gegen Wolfsburg endlich den ersten Sieg seit Januar einfahren.

(the)