FC Schalke 04: Ultra-Zoff geht in die nächste Runde – deutliche Botschaft an Schneider!

Die Nerven beim FC Schalke 04 liegen blank. Kurz vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin versammelten sich am Freitag eine Gruppe von Ultras vor der Geschäftsstelle des Vereins.

Was sie mit ihrer Aktion bezwecken wollten, wird schnell klar. Ihr Unmut richtet sich gegen den Sportvorstand des FC Schalke 04, Jochen Schneider.

FC Schalke 04: Ultras skandieren „Schneider raus!“

Es knallt wieder auf Schalke. Nachdem es zwischen Ultras und Vorstand einige Zeit ruhig geblieben war, geht es im Dauer-Zoff nun in die nächste Runde. Am Freitag versammelte sich eine Gruppe von rund 200 bis 300 Ultras auf dem Schalker Vereinsgelände.

Ultras sind aktuell vor der Geschäftsstelle und skandieren *Schneider raus*. #S04 pic.twitter.com/gsD9qnfWxY — Sasha (@AtsutoUchi04) February 12, 2021

Auf einem Video, welches in den sozialen Netzwerken kursiert, ist deutlich zu hören, wie die Anhänger „Schneider raus!“ skandieren. Sportvorstand Schneider steht bei den Fans seit einiger Zeit in der Kritik, muss sich immer wieder Vorwürfe gefallen lassen, am sportlichen Absturz der Knappen Schuld zu tragen.

Zusätzlich zu den verbalen Botschaften wurde ein Banner aufgehängt, auf dem „Egal ob Liga eins oder zwei, Jochen du bist nicht dabei“ zu lesen ist. Damit machen sie klar, dass sie nicht wollen, dass Schneider noch länger auf Schalke im Amt bleibt.

Der stark abstiegsgefährdete Klub hatte zuletzt angekündigt, dass man aktuell die Planungen sowohl für die Bundesliga als auch für die zweite Liga vorantreibe. Mit acht Punkten aus 20 Spielen liegt Schalke bereits neun Zähler hinter dem rettenden Ufer.

Brief an die Ultras vom Schalke-Vorstand

Im Dezember hatte es das letzte Mal richtig zwischen der Fanszene und dem Vorstand der Knappen geknallt. Nachdem auf dem Vereinsgelände einige Banner aufgetaucht waren, hatte Schalke 04 einen Brief an die eigenen Ultras veröffentlicht.

„Eines aber können wir nicht akzeptieren: Keine Einzelperson und keine Gruppierung stehen über dem Wohl des Vereins“, hieß es damals ganz konkret. Damals hatten sich die Proteste vor allem gegen Schneiders Kollegen Alexander Jobst gerichtet. (mh)