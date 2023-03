FC Schalke 04: Team wird zur Nordkurve gerufen – diese Ansage gibt es von den Ultras

Seit sieben Spielen ungeschlagen, die Rote Laterne abgegeben und jetzt auch noch ein 2:2-Unentschieden gegen Borussia Dortmund im Revierderby. Beim FC Schalke 04 sind sich Fans und Mannschaft nach einer turbulenten Hinrunde sicher: der Klassenerhalt ist drin.

Um für die letzten zehn Bundesliga-Partien noch einmal motivierter zu sein, gab es von den Ultras des FC Schalke 04 nach dem Derby gegen den BVB eine Ansage.

FC Schalke 04: Team wird zur Nordkurve berufen

Wer hätte das gedacht? Eigentlich sah der FC Schalke 04 nach einer katastrophalen Hinrunde noch wie der sichere Absteiger aus. Jetzt sind die Königsblauen aber voll im Abstiegskampf dabei. Elf Punkte holte S04 in der Rückrunde und ist neben den Dortmundern weiterhin ungeschlagen.

Die Knappen rennen und kämpfen um jeden Zweikampf. Umso wichtiger ist dann jeder gewonnene Punkt – wie etwa der gegen den Erzrivalen. Die Anerkennung gibt es dann von den Fans. Egal ob in der heimischen Veltins-Arena oder auswärts: die Gelsenkirchener dürfen sich auf lautstarken Support freuen.

Weit nach dem Schlusspfiff wurde das 2:2 gegen den BVB gefeiert, als hätte S04 gerade drei Punkte geholt. Die Mannschaft wurde dabei zur Nordkurve berufen, wo es von den Ultras noch einmal eine klare Ansage gab.

„Geisteskranke Einheit“

Im TV war nicht zu hören, was die Ultras des FC Schalke 04 der Mannschaft mit auf dem Weg gegeben haben. Doch ein Fan nahm die Situation auf und schickte die Aufnahmen an DER WESTEN. „Schalker, wieder nur ein ganz kleiner Schritt, aber die letzten Wochen und auch heute haben es wieder gezeigt. Diese Mentalität, die ihr an den Tag legt, ist genau richtig für den Klassenerhalt“, heißt es von einem Fan aus der Ultras-Szene. Das S04-Team hörte dabei ganz genau zu.

Gemeinsam feierten Fans und Mannschaft den Punkt gegen den BVB. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Und weiter: „Wir sind zusammen eine geisteskranke Einheit mit 1-2 Schönheitsfehlern, aber scheißegal, Leute. Scheißegal! Heute haben wir den nächsten Schritt gemacht, unseren Traum wahr zu machen. Wir bleiben dran und wir schaffen den Klassenerhalt. Leute, wir machen weiter, genauso weiter.“

Anschließend gab es lauten Jubel in der Nordkurve und es wurde weiter gefeiert. Mit 20 Punkten ist S04 aktuell Vorletzter, vor der TSG Hoffenheim. Auch der VfB Stuttgart hat 20 Zähler. Auf einem Nicht-Abstiegsplatz befinden sich derzeit Hertha BSC (21 Punkte) und der VfL Bochum (22).