Schalke 04 – Greuther Fürth im TV und Livestream: Hier siehst du das Spiel live

Über 190.000 Mitglieder, Fans auf der ganzen Welt und eine unvergleichliche Stimmung in der Arena – der FC Schalke 04 trotz Zweitliga-Zugehörigkeit einer der größten Vereine in Deutschland. Für viele ist es deshalb interessant, wann Spiele des FC Schalke 04 im TV und Livestream gezeigt werden.

Du bist Fan und willst die Spiele des FC Schalke 04 im TV und Livestream verfolgen? Wir sagen dir, wo du jedes Spiel deiner Lieblingsmannschaft siehst.

FC Schalke 04 im TV und Livestream bei Sky, Sport1 und Co.

Seit 2023 spielt der FC Schalke 04 inzwischen in 2. Bundesliga. Die Königsblauen mussten nach der kurzzeitigen Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse den nächsten Abstieg verkraften. Für die Schalke-Fans bringt das eine andere Lage bei den TV-Rechten.

Die nächsten Spiele von Schalke 04 im TV und Livestream

Freitag, 26. September, 18.30 Uhr: Schalke 04 – SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga), Sky

Sonntag, 5. Oktober, 13.30 Uhr: Arminia Bielefeld – Schalke 04 (2. Bundesliga), Sky

Samstag, 11. Oktober, 16 Uhr: Bohemian FC – Schalke 04 (Testspiel), noch offen

Freitag, 17. Oktober, 18.30 Uhr: Hannover 96 – Schalke 04 (2. Bundesliga), Sky

Freitag, 24. Oktober, 18:30 Uhr: Schalke 04 – Darmstadt 98 (2. Bundesliga), Sky

Alle TV-Rechte in der 2. Bundesliga hält auch in der neuen Rechteperiode Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Heimspiele aus der Veltins-Arena und alle Auswärtsspiele des FC Schalke 04 im Einzelspiel und in der Konferenz im TV oder im Stream bei Sky Go, SkySport.de und WOW. Für Sky-Kunden gibt es zudem die Möglichkeit, Clips und Highlights der Partien auf Abruf im Internet zu sehen.

Mindestens eine Partie pro Spieltag läuft im Free-TV bei RTL oder RTL Nitro. Der Privatsender sicherte sich das Rechte-Paket und überträgt an jedem Spieltag das Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr. Die Übertragung von RTL ist für alle Zuschauer frei empfangbar. Die Live-Spiele sind auch auf dem Streamingportal „RTL+“ zu sehen, ebenso wie alle Highlights direkt nach Abpfiff.

FC Schalke 04 im Free-TV

Wer sich kein Abo leisten will oder kann, der hat immerhin die Möglichkeit, sich alle Highlights anzuschauen. In der neuen Freitagabend-Sportschau laufen ab 23.10 Uhr die Highlights der Freitagsspiele, die Samstagsspiele in der ARD-Sportschau am Samstagnachmittag (18.30 Uhr) und im ZDF-Sportstudio (Samstag, 23 Uhr). Am Sonntag sind die Highlights dann wieder in der ARD-Sportschau (19.15 Uhr) zu sehen.

Sport1 zeigt am Sonntag außerdem die Höhepunkte des Freitags und des Samstags. Auf Abruf gibt es die Highlights der 2. Bundesliga inzwischen auch beim Streamingdienst DAZN. Der Streamingdienst DAZN darf die Duelle frühestens eine Stunde nach Abpfiff hochladen.

Freitagsspiele: • ARD Sportschau (Freitagabend) – ab 23:10 Uhr

• Sport1 (Sonntag) – Höhepunkte von Freitag

• DAZN (auf Abruf) – frühestens 1 Stunde nach Abpfiff Samstagsspiele: • ARD Sportschau (Samstag) – 18:30 Uhr

• ZDF Sportstudio (Samstag) – 23:00 Uhr

• Sport1 (Sonntag) – Höhepunkte von Samstag

• DAZN (auf Abruf) – frühestens 1 Stunde nach Abpfiff Sonntagsspiele: • ARD Sportschau (Sonntag) – 19:15 Uhr (Highlights) Streaming: • DAZN – alle Highlights der 2. Bundesliga auf Abruf (Upload frühestens 1 Stunde nach Spielende)

Schalke-Testspiele im Livestream bei YouTube und Sky

Die Testspiele des FC Schalke 04 werden in der Regel auf dem YouTube-Kanal des Vereins im Livestream übertragen. Hin und wieder zeigt aber auch Sky Sport News die Testspiele der Königsblauen.

