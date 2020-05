FC Schalke 04: Wildes Gerücht – Leistungsträger vor Wechsel in die Türkei?

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 ist die Situation angespannt. Die Corona-Zwangspause macht die Lage des Klubs in doppelter Hinsicht brenzlig. Zum einen muss an allen Ecken und Enden gespart werden. Zum anderen drohen im Sommer die Abgänge wichtiger Leistungsträger.

Einer soll jetzt beim türkischen Fenerbahce Istanbul auf dem Zettel stehen.

FC Schalke 04: Leistungsträger von Fenerbahce beobachtet

Konkret geht es um Fanliebling Benjamin Stambouli. Den Innenverteidiger setzt zwar noch immer die Fußverletzung, welche er sich im Hinrundenderby zugezogen hatte, außer Gefecht – die Gerüchte um den Innenverteidiger reißen trotzdem nicht ab.

Benjamin Stambouli. Foto: imago images/RHR-Foto

Und das hat einen guten Grund: Bei den Knappen hat Stambouli nur noch bis zum 30. Juni einen Vertrag. Trotz monatelanger Verhandlungen konnten sich die S04-Verantwortlichen bislang aber nicht mit Stambouli und dessen Berater auf eine Verlängerung einigen.

Da wegen der Corona-Pause ohnehin alle Vertragsgespräche und Transferplanungen der Schalker auf Eis liegen, droht ein stiller Abschied. Der Vertrag des 29-Jährigen droht auszulaufen, ohne dass er vorher noch einmal im blau-weißen Trikot vor der S04-Fankurve gespielt hat.

Bericht über Interessenten

Dadurch wittern jetzt andere Klubs die Chance auf eine Verpflichtung des Schalker Topverdieners. Wie etwa das türkische Portal „Aksam Spor“ berichtet, hat der Fenerbahce Istanbul den Innenverteidiger schon länger auf dem Zettel und sei noch immer interessiert.

----------

S04-Top-News:

Rückkehr oder Abgang? So soll es mit Mark Uth weitergehen

Zu Ehren von Rudi Assauer – Fan-Vorschlag für S04-Trikot überwältigt alle

----------

In den sozialen Medien werben bereits viele Fans des Klubs für eine Stambouli-Verpflichtung. Dem Bericht zufolge will der Klub bald erstmals Kontakt mit Stamboulis Berater aufnehmen. Wegen seiner kurzen Rest-Vertragslaufzeit darf der Franzose frei mit anderen Klubs verhandeln. Ob es ihn in die Türkei zieht, bleibt abzuwarten. Ein Abgang bei S04 wird jedoch immer wahrscheinlicher. (the)