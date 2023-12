FC Schalke 04: Trendwende unter Geraerts? Ex-S04-Trainer mit bitterer Prognose

Beim FC Schalke 04 ist eine mehr als nur enttäuschende Hinrunde in der 2. Bundesliga zu Ende. 20 Punkte, Platz 14 in der Tabelle. Statt im Aufstiegskampf steckte Königsblaue plötzlich mitten im Abstiegskampf. Zwischenzeitlich sah es bei S04 sogar sehr dramatisch aus, doch nach dem Trainerwechsel gab es bei den Knappen wieder positivere Ergebnisse.

Karel Geraerts wurde beim FC Schalke 04 vorgestellt, nachdem Thomas Reis nach einem schwachen Start gehen musste. Für den ehemaligen Torwart-Trainer und S04-Profi Holger Gehrke kam die Entscheidung überraschend. Im DER WESTEN-Gespräch erzählt er, wie er den Trainerwechsel aufgenommen hatte.

FC Schalke 04: Trendwende unter Geraerts?

Die 1:3-Niederlage beim FC St. Pauli am 7. Spieltag war zu viel. Der FC Schalke 04 zog die Reißleine und entließ Thomas Reis nach der vierten Pleite. Zu dem Zeitpunkt steckte S04 tief im Abstiegskampf. Zwei Wochen später wurde Karel Geraerts bei den Gelsenkirchenern vorgestellt. Der Belgier sollte für die Trendwende sorgen. Acht Spieltage später sieht die Bilanz des Neu-Trainers folgendermaßen aus: Vier Siege, drei Niederlagen und ein Unentschieden. Hinzu kommt das Pokal-Aus gegen St. Pauli in der 2. Runde.

Auch interessant: Wilmots-Hammer? Ex-S04-Trainer ist sich sicher – „Bringt gewisse Qualifikation mit“

Spielerisch sieht es etwas besser aus, doch immer noch gibt es auch unter Geraerts heftige Ausrutscher – wie beispielsweise gegen Elversberg (1:2) oder die katastrophale Anfangsphase bei der Düsseldorf-Pleite (3:5).

Die Hoffnung auf eine Trendwende war groß. Ist sie denn auch eingeleitet worden? „Ich sehe da keine große Trendwende, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Trainerwechsel kam für mich auch etwas überraschend“, sagt Holger Gehrke, der von 1992 bis 1994 beim Revierklub unter Vertrag stand, gegenüber DER WESTEN. Der ehemalige Spieler der Königsblauen fand die Arbeit von Thomas Reis vor allem in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga ordentlich, als S04 den Klassenerhalt nur knapp verpasste. Dennoch musste er seinen Platz nach dem schwachen Start räumen.

Bittere Prognose für S04

13 Punkte aus acht Spielen holte Geraerts beim FC Schalke 04 bislang. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt sechs Zähler. Nach vorne auf die Aufstiegsplätze sind es 13 Punkte. Vor der Saison erklärte S04 den Wiederaufstieg als Ziel. Ist der überhaupt noch möglich oder sollten sich die Knappen eher darauf konzentrieren, den erneuten Abstieg zu verhindern?

„Ich hoffe, dass es weiter aufwärts geht. Natürlich geht es in erster Linie darum, den Abstand nach unten zu halten oder besser gesagt, nicht in diesen gefährlichen Bereich reinzukommen. Sollte man natürlich eine Riesen-Serie hinlegen, was ich jetzt aber persönlich nicht glaube, könnte man vielleicht nach oben schielen. Aber erstmal gilt die volle Konzentration, da in die sicheren Gefilde zu kommen“, lautet die Prognose des ehemaligen Torhüters des S04.

Mehr Nachrichten für dich:

Zum Rückrunden-Auftakt empfängt Schalke den aktuellen Tabellendritten HSV. Gegen die Hamburger gab es in der Hinrunde eine bittere 3:5-Niederlage trotz einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung im Volksparkstadion.