FC Schalke 04: Fans trauen ihren Augen nicht – S04-Skandalnudel macht plötzlich DAS

Während der FC Schalke 04 weiter auf der Suche nach dem verlorenen Erfolg ist, schickt sich ein S04-Spieler an, wieder durch Leistung auf sich aufmerksam zu machen.

Nach mehreren Eskapaden war der Mittelfeldmann Nabil Bentaleb Anfang des Jahres vom FC Schalke 04 nach England ausgeliehen worden. Dort sorgte er jetzt kurz vor dem Liga-Neustart mit einem Traumtor für Aufsehen.

FC Schalke 04: Bentaleb mit Trainingsspiel-Traum-Tor

Die Vereine der englischen Premier League bereiten sich langsam auf den Liga-Neustart vor. Anders als in Deutschland geht es auf der Insel erst am 17. Juni wieder los. Dementsprechend versuchen die Teams wieder in Fahrt zu kommen.

Um wieder in den Spielfluss zu kommen, setzte Newcastle United auf ein teaminternes Trainingsspiel im eigenen – natürlich abgeschotteten – Stadion. Unter den Spielern von Newcastle befindet sich seit Januar dieses Jahres auch die Schalker Leihgabe Nabil Bentaleb.

Das ist Nabil Bentaleb:

Geboren am 24. November 1994

Wechselte mit 17 Jahren zu Tottenham

Schalke lieh ihn 2016 zunächst aus

Später wurde er für 19 Millionen Euro fest verpflichtet

Sorgte später für viele Störgeräusche und wurde wieder verliehen

Bentaleb hatte die Königsblauen nach einigen Ausrutschern und Verletzungen im Winter vorübergehend verlassen, um in England wieder an seine früheren Leistungen anknüpfen zu können.

Das scheint zu fruchten. Bentaleb erzielte bei der Partie ein absolutes Traumtor aus der Distanz. Das Video teilte der Verein über die eigenen Social-Media Kanäle:

💥 @nabilbentaleb42 equalised for the black and whites as today's behind-closed-doors training match at St. James' Park finished 1-1. @fun88eng #NUFC pic.twitter.com/ZJbKQPysye — Newcastle United FC (@NUFC) June 6, 2020

Da reiben sich einige S04-Fans wohl verwundert die Augen. Ist das wirklich DER Bentaleb? Der Algerier war 2017 nach einem durchaus erfolgreichen Leih-Jahr fest von Schalke verpflichtet worden. Mit einer Ablöse von 19 Millionen Euro ist er bis heute der zweitteuerste Einkauf der Vereinsgeschichte.

Bei Newcastle United sucht Bentaleb nach seiner früheren Form. Foto: imago images/Focus Images

Von da an ging es für Bentaleb im Ruhrgebiet allerdings abwärts. In seinem zweiten Jahr in Gelsenkirchen bremsten den 25-Jährigen einige Verletzungen aus. Anschließend machte er mit Disziplinlosigkeiten auf sich aufmerksam.

Sowohl von dem damaligen Trainer Domenico Tedesco als auch von dem anschließenden Interims-Trainer Huub Stevens wurde er jeweils suspendiert. Nach weiteren Querelen verließ er den Verein im Winter vorerst und schloss sich dem Tabellendreizehnten der Premier League auf Leihbasis an.

Vor der Coronapause absolvierte er aber lediglich drei Spiele.

So geht es für die Vereine weiter

Zum Re-Start der Liga treffen Bentaleb und Newcastle auf Aston Villa. Derweil ist Schalke 04 in der heimischen Bundesliga weiter in der Krise. Auch das Gastspiel bei Union Berlin konnte nicht gewonnen werden.

Immerhin erkämpfte man sich dieses Mal einen Punkt (Hier alle Highlights >>>). Am kommenden Wochenende wartet mit Bayern Leverkusen dann eine besonders schwere Aufgabe auf die angeschlagenen Knappen. (mh)