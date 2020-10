Aktualisiert: am 06.10.2020 um 07:21

FC Schalke 04 am Deadline Day: „Granatenfußballer“ wechselt zu Schalke – kurioser Rudy-Deal

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 steckt nach dem katastrophalen Start weiter in der Krise. Am Deadline Day hatte Sportboss Jochen Schneider die letzte Möglichkeit noch etwas am S04-Kader zu machen.

Das Problem: Die Kassen beim FC Schalke 04 sind leer. Ob sich bei Schalke 04 am Deadline Day noch etwas getan hat oder ob Königsblau einen guten Deal verpasst hat, erfährst du hier bei uns im Live-Ticker!

Der FC Schalke 04 am Deadline Day: Was passiert noch im S04-Kader? Foto: imago images / RHR-Foto / Horstmüller / HMB-Media / Team 2

FC Schalke 04: Transfer-Ticker am Deadline Day

Nach der verkorksten Rückrunde hat sich der FC Schalke 04 bereits von vielen Profis getrennt. Im Gegenzug hat Königsblau bislang erst drei Spieler verpflichtet. Viele Fans erwarten noch eine Verstärkung auf der Außenverteidiger-Position.

>>> FC Schalke 04: Schneider schlägt Alarm – „Das kommt von der Birne“ <<<

Lange galt Seat Kolasinac als potentieller Neuzugang. Doch die Gerüchte haben sich bislang nicht bestätigt. Stattdessen gilt mittlerweile Danny da Costa von Eintracht Frankfurt als aussichtsreicher Kandidat. Bislang scheitert der Transfer aber am nötigen Kleingeld.

Mögliche Zugänge:

Danny da Costa

Silvan Widmer

Kilian Ludewig

Mögliche Abgänge:

Ozan Kabak

Rabbi Matondo

Sebastian Rudy

Dienstag, 07.21 Uhr: Die S04-Transfers am Deadline Day

Die Schalke-Fans hatten vor dem Deadline Day einiges erwartet, am Ende blieb es aber doch vergleichsweise ruhig beim FC Schalke 04. Mit Kilian Ludewig hat Königsblau seinen Rechtsverteidiger verpflichten können, da war es dann aber auch.

Kilian Ludewig spielt ab sofort für den FC Schalke 04. Foto: imago images/Focus Images

Im Gegenzug verließ Sebastian Rudy den FC Schalke 04 nun doch wieder in Richtung TSG Hoffenheim. Ozan Kabak und Rabbi Matondo sind dafür nicht gegangen.

Von den Fans gabs für die Leistung am Deadline Day eine ordentliche Abreibung >>>

17.44 Uhr: Ludewig fix!

Kurz vor dem Ende der Transferphase hat Schalke doch noch einen Transfer bekannt gegeben. Wie erwartet schließt sich Kilian Ludewig den Knappen an. Offizielle Angaben zu dem Deal gibt es bisher nicht. Jedoch wird spekuliert, dass Ludewig für ein Jahr ausgeliehen wird. Eine Kaufoption wurde verschiedenen Berichten zufolge nicht vereinbart.

Da freut sich jemand auf seinen neuen Club 🤳🏽😌#S04 | 🔵⚪️ | #DeadlineDay pic.twitter.com/2JfccZsJv2 — FC Schalke 04 (@s04) October 5, 2020

17.10 Uhr: Kuriose Modalitäten des Rudy-Wechsels

Die Modalitäten der erneuten Rudy-Ausleihe sind durchaus kurios und tun jedem Schalke-Fan in der Seele weh. Letztlich zahlt der Mäzenklub aus dem Kraichgau nämlich keinen Cent für seinen Neuzugang. Die eine Hälfte des Gehalts übernimmt Schalke, auf die andere verzichtet Rudy freiwillig. Mehr dazu hier >>

15.50 Uhr: Kolasinac vor Rückkehr in die Bundesliga?

Lange hielten sich die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Sead Kolasinac zu seiner alten Wirkungsstätte. Doch am Deadline Day ist der ehemalige Schalker nur noch bei einem Bundesliga-Konkurrenten im Gespräch. Seine angebliche Aussage aus dem August wirkt deshalb wie ein Schlag ins Gesicht aller Schalke-Fans. Alles dazu liest du hier >>>

14.44 Uhr: Rudy-Wechsel offiziell

Schalke hat nun die Leihe von Sebastian Rudy zur TSG Hoffenheim offiziell bestätigt. „Sebastian Rudy ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, wie schon in der vergangenen Saison für die Hoffenheimer spielen zu dürfen“. so Sportvorstand Jochen Schneider und weiter: „Zusammen mit der TSG haben wir eine gute Lösung für beide Seiten gefunden, die Schalke 04 entsprechend finanziell entlastet.“

Sebastian Rudy wechselt auf Leihbasis zurück nach Hoffenheim. Foto: imago images/RHR-Foto

Laut „Bild“ soll Schalke damit die Hälfte seines Gehalts von rund sechs Millionen Euro einsparen. Auf die andere Hälfte seines Gehalts soll Rudy angeblich verzichten, damit die TSG ihn aufnimmt. Somit soll Hoffenheim den Ex-Nationalspieler quasi ein Jahr für lau bekommen.

13.46 Uhr: Baum schwärmt von Ludewig: „Wird ein Granatenfußballer“

Kilian Ludewig dürfte noch nicht bei allen Schalke-Fans auf dem Radar aufgetaucht sein. Für Manuel Baum ist er jedoch ein alter Bekannter. Am Rande eines U20-Spiels der deutschen Nationalmannschaft lobte ihn der Ex-U20-Coach in den höchsten Tönen. Mit seiner wilden Spielweise würde er zwar noch hier und da über das Ziel hinausschießen und laufe Gefahr, sich zu verletzen. Aber: „Wenn er ein bisschen älter und erfahrener wird, dann wird das ein Granatenfußballer“.

Er sei „schnell“ „kopfballstark“ , „technisch gut“. Einfach „ein richtig guter rechter Außenverteidiger“. In der Not auf der Position hat Manuel Baum nun offenbar die Schalker Verantwortlichen von dem jungen Talent überzeugt.

12.17 Uhr: Neuzugang auf Schalke gesichtet

Es wird konkret. Kilian Ludewig ist auf dem Schalker Vereinsgelände gesichtet worden. „Syk“-Reporter Dirk große Schlarmann filmte den potentiellen Neuzugang. Damit dürfte das Kapitel Danny da Costa geschlossen sein.

11.41 Uhr: Neuer Name kursiert in Gelsenkirchen

Es geht Schlag auf Schlag. Nach „Sky“-Informationen soll Schalke seine Fühler nach Kilian Ludewig ausgestreckt haben. Der 20-Jährige steht derzeit bei Red Bull Salzburg unter Vertrag und ist zum FC Barnsley ausgeliehen.

Spielt Kilian Ludewig (l.) bald in königsblau? Foto: imago images / Pro Sports Images

11.34 Uhr: Kommt Silvan Widmer vom FC Basel?

Mit Sebastian Rudy geht ein weitere Spieler, der auch als Außenverteidger eingesetzt werden kann. Damit steigt der Bedarf auf dieser Position. Sollte der Wechsel von Danny da Costa platzen, könnte sich Schalke in die Schweiz orientieren. Genauer gesagt zum FC Basel. Da steht Silvan Widmer unter Vertrag. Der 27-jährige Außenverteidiger gilt laut dem Portal „Fußballtransfers“ als neuer Kandidat auf Schalke.

10.40 Uhr: Es geht los!

Der erste Deal des Deadline Days ist offenbar in trockenen Tüchern. Wie „Sky Sport News“ berichtet, soll Sebastian Rudy den FC Schalke 04 verlassen. Angeblich soll der Ex-Nationalspieler erneut zur TSG Hoffenheim wechseln - und zwar auf Leihbasis. Die Rede ist von einem Jahresvertrag. Damit hätte Jochen Schneider wieder etwas mehr Möglichkeiten auf dem Gehaltszettel.

Eine Einschränkung: Schalke soll weiterhin Teile seines 6-Millionen-Jahresgehalts übernehmen.

Sebastian Rudy steht kurz vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Foto: imago images/RHR-Foto

09.36 Uhr: Die bisherigen Transfers des FC Schalke 04:

Zugänge:

Vedad Ibisevic

Frederik Rönnow

Goncalo Paciencia

Abgänge:

Weston McKennie

Alexander Nübel

Daniel Caligiuri

Bernard Tekpetey

Jonas Carls

Cedric Teuchert

Pablo Insua

Guido Burgstaller

8.26 Uhr: Gerüchte um Matondo

Auch um den 20-jährigen Rabbi Matondo gab es zuletzt Gerüchte. Der Waliser stand in Leipzig nicht im Kader – angeblich wegen Vertragsverhandlungen. An ihm sollen zwei Bundesligisten interessiert sein.

7.35 Uhr: Das spricht für einen da Costa-Wechsel

Sollte es tatsächlich noch zu einem Verkauf kommen, wäre da Costa weiterhin eine der lukrativsten Optionen, um sich in der Verteidigung zu verstärken. Bei der Eintracht sollen er und sein Trainer Adi Hütter einige Meinungsverschiedenheiten haben.

6.03 Uhr: Danny da Costa zu Schalke? Schneider spricht Klartext

Sportvorstand Jochen Schneider spricht bezüglich möglicher Transferaktivitäten Klartext: „Wir sind nicht unbedingt auf dem Driver Seat und müssen abwarten, was passiert“, erklärte er gegenüber Pay-TV-Anbieter „Sky“. „Wir haben das schon erkannt, aber die Frage ist immer, was du machen kannst“, sagt er, angesprochen auf mögliche Verstärkungen. Bisher kamen Vedad Ibisevic (ablösefrei), Frederik Rönnow und Goncalo Paciencia (beide aus Frankfurt ausgeliehen) nach Gelsenkirchen.

--------------

Weitere Neuigkeiten zu Schalke 04:

FC Schalke 04: Gegen Leipzig nicht im Kader – sucht ER jetzt das Weite?

Schalke 04: Kuriose Anekdote! Trainer Baum hält Monolog – Spieler reagiert verdutzt: „Wie bitte?“

FC Schalke 04 in Leipzig: DESHALB musste Fährmann in der Pause runter

--------------

Weiterhin stellt er klar: „Das eine ist die Frage, was sie wollen und das andere ist die Frage, was sie können. Die wirtschaftliche Situation ist, wie sie ist“, und fügt hinzu, dass man „nicht nur die Balance auf dem Spielfeld, sondern auch in den wirtschaftlichen Zahlen“ brauche.

Wechselt Ozan Kabak noch? Foto: imago images/RHR-Foto

Für diese Balance könnte am Deadline-Day Ozan Kabak sorgen. Der aktuell wegen seiner Spuck-Attacke gesperrte Verteidiger soll beim AC Mailand hoch im Kurs stehen. Die Italiener seien Medienberichten zufolge bereit, bis zu 15 Millionen Euro für den türkischen Nationalspieler zu bezahlen. Schalkes Schmerzgrenze soll bei 20 Millionen liegen. (mh/ak)