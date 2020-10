Aktualisiert: am 05.10.2020 um 10:54

FC Schalke 04: Transfer-Ticker am Deadline-Day! Erster Deal kurz vor dem Abschluss!

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 herrscht nach dem katastrophalen Saisonstart Handlungsbedarf. Am Deadline Day hat Sportvorstand Jochen Schneider die letzte Chance den S04-Kader für die laufende Saison umzurüsten.

Das Problem: Die Kassen beim FC Schalke 04 sind leer. Nur wenn Königsblau noch Spieler von der Gehaltsliste bekommt, ist der Weg frei für neue Verpflichtungen. Wir informieren dich über alle Entwicklungen hier in unserem Transfer-Ticker am am Deadline Day.

FC Schalke 04: Transfer-Ticker am Deadline Day

Nach der verkorksten Rückrunde hat sich der FC Schalke 04 bereits von vielen Profis getrennt. Im Gegenzug hat Königsblau bislang erst drei Spieler verpflichtet. Viele Fans erwarten noch eine Verstärkung auf der Außenverteidiger-Position.

Lange galt Seat Kolasinac als potentieller Neuzugang. Doch die Gerüchte haben sich bislang nicht bestätigt. Stattdessen gilt mittlerweile Danny da Costa von Eintracht Frankfurt als aussichtsreicher Kandidat. Bislang scheitert der Transfer aber am nötigen Kleingeld.

Mögliche Zugänge:

Danny da Costa

Mögliche Abgänge:

Ozan Kabak

Rabbi Matondo

Sebastian Rudy

10.40 Uhr: Es geht los!

Der erste Deal des Deadline Days ist offenbar in trockenen Tüchern. Wie „Sky Sport News“ berichtet, soll Sebastian Rudy den FC Schalke 04 verlassen. Angeblich soll der Ex-Nationalspieler erneut zur TSG Hoffenheim wechseln - und zwar auf Leihbasis. Die Rede ist von einem Jahresvertrag. Damit hätte Jochen Schneider wieder etwas mehr Möglichkeiten auf dem Gehaltszettel.

Sebastian Rudy steht kurz vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Foto: imago images/RHR-Foto

09.36 Uhr: Die bisherigen Transfers des FC Schalke 04:

Zugänge:

Vedad Ibisevic

Frederik Rönnow

Goncalo Paciencia

Abgänge:

Weston McKennie

Alexander Nübel

Daniel Caligiuri

Bernard Tekpetey

Jonas Carls

Cedric Teuchert

Pablo Insua

Guido Burgstaller

8.26 Uhr: Gerüchte um Matondo

Auch um den 20-jährigen Rabbi Matondo gab es zuletzt Gerüchte. Der Waliser stand in Leipzig nicht im Kader – angeblich wegen Vertragsverhandlungen. An ihm sollen zwei Bundesligisten interessiert sein.

7.35 Uhr: Das spricht für einen da Costa-Wechsel

Sollte es tatsächlich noch zu einem Verkauf kommen, wäre da Costa weiterhin eine der lukrativsten Optionen, um sich in der Verteidigung zu verstärken. Bei der Eintracht sollen er und sein Trainer Adi Hütter einige Meinungsverschiedenheiten haben.

6.03 Uhr: Danny da Costa zu Schalke? Schneider spricht Klartext

Sportvorstand Jochen Schneider spricht bezüglich möglicher Transferaktivitäten Klartext: „Wir sind nicht unbedingt auf dem Driver Seat und müssen abwarten, was passiert“, erklärte er gegenüber Pay-TV-Anbieter „Sky“. „Wir haben das schon erkannt, aber die Frage ist immer, was du machen kannst“, sagt er, angesprochen auf mögliche Verstärkungen. Bisher kamen Vedad Ibisevic (ablösefrei), Frederik Rönnow und Goncalo Paciencia (beide aus Frankfurt ausgeliehen) nach Gelsenkirchen.

Weiterhin stellt er klar: „Das eine ist die Frage, was sie wollen und das andere ist die Frage, was sie können. Die wirtschaftliche Situation ist, wie sie ist“, und fügt hinzu, dass man „nicht nur die Balance auf dem Spielfeld, sondern auch in den wirtschaftlichen Zahlen“ brauche.

Wechselt Ozan Kabak noch? Foto: imago images/RHR-Foto

Für diese Balance könnte am Deadline-Day Ozan Kabak sorgen. Der aktuell wegen seiner Spuck-Attacke gesperrte Verteidiger soll beim AC Mailand hoch im Kurs stehen. Die Italiener seien Medienberichten zufolge bereit, bis zu 15 Millionen Euro für den türkischen Nationalspieler zu bezahlen. Schalkes Schmerzgrenze soll bei 20 Millionen liegen. (mh/ak)