FC Schalke 04: Was passiert am Deadline-Day? Schneider mit klarer Ansage – „Frage ist, was du machen kannst“

Es ist so weit. Der Deadline-Day steht an. Was passiert beim FC Schalke 04 kurz vor Transferschluss? Gibt der Verein noch Spieler ab oder holt sich gar Verstärkung ins Haus?

Das hängt nicht zuletzt auch von der finanziellen Lage des FC Schalke 04 ab. Und die ist nun mal chronisch schwierig. Jochen Schneider macht eine klare Ansage, was die Fans am letzten Tag der Transferphase erwarten können.

FC Schalke 04: Transfers nur, wenn Kabak noch Geld einbringt?

Verstärkung würde den Königsblauen sicherlich gut tun, das weiß auch Schneider. Gerade auf den Außenverteidiger-Positionen würde er gerne noch nachbessern. Zuletzt war über einen Wechsel von Frankfurts Danny da Costa spekuliert worden, doch der scheiterte bisher am Geld.

Jochen Schneider fahndet nach einem neuen Schalke 04-Transfer. Foto: dpa

Ist damit schon alles beschlossene Sache? Kommt kein weiterer Spieler mehr? So ganz will sich der Vorstand da noch nicht festlegen. „Wir sind nicht unbedingt auf dem Driver Seat und müssen abwarten, was passiert“, erklärte er gegenüber Pay-TV-Anbieter „Sky“.

Die bisherigen Transfers des FC Schalke 04:

Zugänge:

Vedad Ibisevic

Frederik Rönnow

Goncalo Paciencia

Weston McKennie

Alexander Nübel

Daniel Caligiuri

Bernard Tekpetey

Jonas Carls

Cedric Teuchert

Pablo Insua

Guido Burgstaller

„Wir haben das schon erkannt, aber die Frage ist immer, was du machen kannst“, sagt er, angesprochen auf mögliche Verstärkungen. Bisher kamen Vedad Ibisevic (ablösefrei), Frederik Rönnow und Goncalo Paciencia (beide aus Frankfurt ausgeliehen) nach Gelsenkirchen. Weiterhin stellt er klar: „Das eine ist die Frage, was sie wollen und das andere ist die Frage, was sie können. Die wirtschaftliche Situation ist, wie sie ist“, und fügt hinzu, dass man „nicht nur die Balance auf dem Spielfeld, sondern auch in den wirtschaftlichen Zahlen“ brauche.

Für diese Balance könnte am Deadline-Day Ozan Kabak sorgen. Der aktuell wegen seiner Spuck-Attacke gesperrte Verteidiger soll beim AC Mailand hoch im Kurs stehen. Die Italiener seien Medienberichten zufolge bereit, bis zu 15 Millionen Euro für den türkischen Nationalspieler zu bezahlen. Schalkes Schmerzgrenze soll bei 20 Millionen liegen.

Wechselt Ozan Kabak noch? Foto: imago images/RHR-Foto

Auch um den 20-jährigen Rabbi Matondo gab es zuletzt Gerüchte. Der Waliser stand in Leipzig nicht im Kader – angeblich wegen Vertragsverhandlungen. An ihm sollen zwei Bundesligisten interessiert sein.

Wer könnte noch kommen?

Sollte es tatsächlich noch zu einem Verkauf kommen, wäre da Costa weiterhin eine der lukrativsten Optionen, um sich in der Verteidigung zu verstärken. Bei der Eintracht sollen er und sein Trainer Adi Hütter einige Meinungsverschiedenheiten haben.

Endgültige Gewissheit wird es erst ab 18 Uhr am Montag geben. Dann schließt das Transferfenster endgültig. Bis zum Winter müssen die Vereine dann auf weitere Gelegenheiten für Transfers warten. (mh)