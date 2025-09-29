FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: S04-Talente vor großem Durchbruch?

Nicht nur in der Transfer-Phase brodelt die Gerüchteküche rund um Ab- und Zugänge gewaltig. Gerade bei emotionalen Klubs wie dem FC Schalke 04 ist immer was los!

Die vergangene schwache Saison auf Schalke hat Spuren hinterlassen. Miron Muslic und Frank Baumann sollen S04 aus der Krise führen. Es muss im Kader erneut dringend nachgebessert werden. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Die Königsblauen wollen künftig wieder oben mitspielen. Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Transfer-Blog aktualisieren +++

Verstärkungen für die Profis?

29. September: Das Transferfesnter ist inzwischen zwar geschlossen, dennoch könnte die Profis bald neuen Gesichter erhalten – und zwar aus der eigenen Jugend. Wird Muslic IHNEN bald eine Chance geben?

Schalke muss bangen

25. September: Der Einsatz dieses Leistungsträgers steht vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth stark auf der Kippe. Was Miron Muslic zur Personalie sagt, erfährst du hier.

Leihgabe mit furiosem Start

24. September: Im Sommer gab es viele Diskussionen um ihn. Letztendlich wurde der Youngster aber ausgeliehen und erlebt bei seinem neune Klub nun einen furiosen Start. Mehr dazu hier.

Nachfolger für Ben Manga

23. September: Das Aus für Ben Manga auf Schalke ist offiziell. S04 ist jetzt auf der Suche nach einem Ersatz – und ER könnte die Lösung ein. Mehr Infos hier.

Aus auf Schalke

22. September: Nach langer Zeit schien wieder Ruhe auf Schalke eingekehrt zu sein. Doch wie aus dem nichts wurde jetzt SEIN Aus verkündet. Mehr Infos hier.

Neuzugang sorgt für Konkurrenzkampf

19. September: Der FC Schalke 04 hat sich auf dem Transfermarkt stark verstärkt. Spieler die sofort helfen können, haben sich Königsblau angeschlossen. Doch auf einer Position herrscht aus diesem Grund jetzt enormer Konkurrenzkampf. Mehr Infos hier.

Glücksgriff für S04?

18. September: Schalke 04 hat mit der Verpflichtung von Dylan Leonard für Aufsehen gesorgt. Ein ehemaliger S04-Star attestiert seinem Ex-Klub nun ein gutes Händchen. Startet Leonard auf Schalke wirklich durch? Mehr dazu hier.

Noch ein Last-Minute-Transfer?

17. September: Greift Schalke nach der Verpflichtung von Dylan Leonard noch einmal zu? Ein ehemaliger BVB-Spieler rückt in den Fokus. Mehr dazu hier.

Sylla äußert sich zu Gerüchten

16. September: Um Moussa Sylla gab es im abgelaufenen Transfer-Sommer immer wieder Wechsel-Gerüchte. Nun äußert sich der Malier selbst zu den Spekulationen. Hier dazu mehr.

Ex-Schalker findet neuen Verein

15. September: Das Karriereende schien die wahrscheinlichste Option. Doch jetzt findet ein Ex-Schalker einen neuen Verein – und die Geschichte ist Wunderschön.

Mega-News von Schalke-Juwel

13. September: Dieses Juwel aus der Knappenschmiede stand kurz vor dem Durchbruch zu den Profis. Nach einem heftigen Rückschlag geht es jetzt wieder bergauf. Alle Infos hier.

Rolle von Moussa Sylla

12. September: Nach dem geplatzten Wechsel äußert sich Miron Muslics erstmals zu seinem Top-Stürmer. Welche Rolle der Schalke-Coach noch für ihn sieht, liest du hier.

Wunschspieler noch nach Transferfenster

11. September: Im Sommer scheiterte Schalke mit der Verpflichtung dieses Innenverteidigers. Warum jetzt sogar ein ablösefreier Transfer bevorsteht, erfährst du hier.

Drastische Maßnahme bei Matriciani?

10. September: Der FC Schalke 04 will Henning Matriciani loswerden. Dafür greift der Klub wohl zu einer drastischen Maßnahme. Hier mehr dazu.

Neuzugang lässt Muslic schwärmen

8. September: Er ist noch nicht lange Teil des Schalke-Kaders. Seinen Cheftrainer scheint er aber schon vollkommen überzeugt zu haben. Alle Infos dazu hier.

Mehr Nachrichten für dich:

Knappen-Angreifer vor dem Abgang

5. September: In den letzten Tagen sah es so aus, als würde bei Schalke 04 bleiben. Doch jetzt bahnt sich ein Blitz-Abschied an. Mehr Infos erfährst Du hier.

Frisches Geld für Schalke

3. September: Schalke profitiert noch einmal von einigen Last-Minute-Transfers und bekommt so unerwartetes Geld in die Kassen. Mehr dazu hier.