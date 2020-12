FC Schalke 04: Chaos auf Schalke – droht im Winter das nächste Fiasko?

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Der FC Schalke 04 ist am Boden. Das 0:2 gegen Freiburg: ein neuer Tiefpunkt.

All die, die nach dem 2:2 des FC Schalke 04 in Augsburg noch einen Aufschwung erkannt haben wollten, wurden desillusioniert, Manuel Baum kostete das am Freitag seinen Job.

Die Zweifel, ob die Mannschaft die Klasse halten kann, mehren sich. Schalke präsentiert sich derzeit nicht konkurrenzfähig. Das stellt Sportvorstand Jochen Schneider vor ein weiteres dickes Problem.

FC Schalke 04 droht Transfer-Fiasko – Schneider gehen die Argumente aus

In zwei Wochen startet die Winter-Transferperiode. Und die ist schicksalshaft. Schalke muss sich verstärken – sonst droht der Abstieg. Doch nun stellt sich die Frage: Mit welchen Argumenten will Schneider Spieler vom FC Schalke 04 überzeugen?

Jochen Schneider steht vor einem weiteren großen Problem. Foto: imago images/Sven Simon

Schon im Sommer erwies es sich als äußerst schwierig, Spieler an Land zu ziehen. Goncalo Paciencia, Kilian Ludewig und Vedad Ibisevic waren bislang nicht die erhoffte Verstärkung, letzterer wird den Klub schon zum Jahresende wieder verlassen. Nur Frederik Rönnow darf bisher als gelungener Transfer betrachtet werden.

Der desaströse sportliche Lauf von 28 Spielen ohne Sieg dürfte die meisten Profis, die dem S04 helfen könnten, abschrecken. Die Verpflichtung von jungen Talenten macht keinen Sinn – Schalke braucht Spieler, die SOFORT helfen.

Doch die kosten Geld. Und der bis über beide Ohren verschuldete Klub kann auch mit finanziellen Anreizen nicht punkten – selbst wenn Tafelsilber wie Ozan Kabak verkauft wird.

Kein Erfolg, kein Geld, keine Fans

Und weil aufgrund der Pandemie auch die Schalke-Arena bis auf weiteres leer bleibt, fällt mit der phantastischen Atmosphäre auch das letzte Argument für einen Wechsel zum FC Schalke 04 weg.

Deshalb muss der aktuelle Kader erst einmal die Sieglos-Serie reißen lassen. Erst, wenn Schalke sich ein wenig aus dem düsteren Loch gekämpft hat, dürfte es für Jochen Schneider auf dem Transfermarkt etwas einfacher werden.

Huub Stevens übernimmt den FC Schalke 04 für zwei Spiele. Foto: imago images / DeFodi

Trainer-Chaos

Nun kommt mit der Entlassung von Baum weiteres Chaos dazu. Huub Stevens hat für die kommenden zwei Spiele das Sagen, doch wer folgt danach? Auch diese Unsicherheit ist nicht gerade förderlich für neue Spieler. (dso)