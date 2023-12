FC Schalke 04 schaut genau hin – Spieler-Wechsel könnte Pläne durcheinanderwirbeln

Was passiert im Winter beim FC Schalke 04? Diese Frage brennt den Fans derzeit unter den Fingernägeln. Dass am Kader noch gefeilt werden muss, ist allen klar. Und so fahnden die Bosse bereits nach möglichen Neuzugängen – bisher ohne nennenswerten Erfolg.

Schon seit Längerem gilt ein Bundesliga-Profi als möglicher Kandidat für einen Wechsel nach Gelsenkirchen. Nun könnte der Spieler jedoch eine andere Richtung einschlagen. Haben sich die Chancen des FC Schalke 04 (hier mehr Transfer-News lesen) damit erledigt?

FC Schalke 04: Transfer vom Tisch?

Auf der Suche nach einer Verstärkung für die Defensive stießen die Knappen schon Ende November auf den Namen Patric Pfeiffer (wir berichteten). Der Verteidiger ist seit Sommer beim FC Augsburg angestellt, tut sich dort allerdings schwer mit regelmäßiger Spielzeit.

Jetzt naht Hoffnung auf mehr Einsätze und die heißt: Liga 2! Doch es sind nicht nur die Knappen, denen man ein Interesse an Pfeiffer nachsagt. So soll auch der Hamburger SV, mit dem der FC Schalke 04 eigentlich um den Aufstieg kämpfen wollte, seine Fühler ausgestreckt haben.

Besonders pikant: Andersherum will der FC Augsburg wohl einen Spieler des HSV locken. Daher bringt die „Augsburger Allgemeine“ einen möglichen Spielertausch zwischen beiden Klubs ins Gespräch. Da wäre S04 machtlos.

Jatta vor Wechsel

Denn bei den Hamburgern läuft im kommenden Sommer der Vertrag von Bakery Jatta aus. Gespräche über eine Verlängerung stocken. Ab Januar könnte der Flügelspieler daher frei mit anderen Klubs verhandeln.

Doch Augsburg würde Jatta wohl gerne schon im Winter holen – auch um einer Transferschlacht im Sommer aus dem Weg zu gehen. Ob es wirklich zum Tauschgeschäft kommt, bleibt jedoch abzuwarten.

