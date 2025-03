Schalke 04: Mega-Juwel plant Abschied – haben Manga und S04 bei IHM eine Chance?

Seit Ben Manga sein Amt bei Schalke 04 vor knapp einem Jahr angetreten ist, hat sich die Strategie des Pottklubs geändert: Man hält vermehrt Ausschau nach jungen Spielern, die auf Schalke den nächsten Schritt oder gar die nächsten Schritte gehen sollen. Im letzten Sommer hat Manga schon das ein oder andere Juwel nach Gelsenkirchen gelotst.

Auch in der kommenden Transferphase wird der S04-Kaderplaner wieder hochtalentierte Spieler zu Schalke 04 holen wollen. Nehmen die Knappen-Bosse gar ein absolutes Top-Juwel des FC Barcelona ins Visier?

Schalke 04: U19-Kapitän steht vor Barca-Flucht

Er gewann mit der deutschen U17-Nationalmannschaft sowohl die EM als auch die WM, führte die DFB-Auswahl in beiden Turnieren als Kapitän zum Titel. Spätestens seit diesem Erfolg hat sich Noah Darvich im europäischen Fußball einen Namen gemacht. Der offensive Mittelfeldspieler gehört zu den talentiertesten Spielern seines Jahrgangs.

Ausgebildet beim SC Freiburg, zog es den Youngster 2023 in den Nachwuchs des FC Barcelona. Bei den Katalanen wollte er den nächsten Schritt machen, auch bei den Profis reinschnuppern und erste Profi-Erfahrung auf allerhöchstem Niveau sammeln. Doch von seinem Profidebüt für Barca ist er weit entfernt. Erst einmal stand er im Kader von Hansi Flick.

Laut „Sky“ ist der Youngster in Barcelona unzufrieden, soll im Sommer den Verein wechseln wollen. Eine Rückkehr nach Deutschland sei möglich, dazu bestehe auch in anderen Ligen großes Interesse am ehemaligen Freiburger. Klopfen Manga und Schalke also bei den Youngster an?

Darvich eine Nummer zu groß für S04?

Fakt ist: Darvich ist zu deutlich höherem als die zweite Liga bestimmt. Dem 19-Jährigen wird eine enorm große Zukunft vorher gesagt. Doch sein nächster Schritt sollte wohlüberlegt sein, schließlich ist er in einem Alter, wo Spielzeit auf einem gewissen Niveau das höchste Gut ist. S04 dürfte wohl nicht die attraktivste Adresse für ein Juwel wie Darvich sein. Dazu darf angezweifelt werden, ob er den Weg in Liga zwei gehen würde.

Und doch wäre es für S04 ein echtes Statement, einen Spieler wie Darvich zu bekommen – Kategorie: absoluter Königstransfer. Ob Königsblau überhaupt einen Vorstoß bei dem deutschen U19-Kapitän zu wagt, ist allerdings mehr als fraglich. So oder so dürfte es rund um seine Person in den kommenden Wochen enorm interessant werden.