FC Schalke 04: Knäbel dämpft Fan-Hoffnungen – „Braucht niemand erwarten“

Die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hat sich der FC Schalke 04 sicherlich anders vorgestellt. Aktuell liegen die Königsblauen auf dem letzten Tabellenplatz, haben die vergangenen sieben Ligaspiele allesamt verloren.

Damit der Klassenerhalt gelingt, muss Verstärkung her. In Winter hat der FC Schalke 04 dann die Möglichkeit, neue Spieler zu verpflichten. Sportvorstand Peter Knäbel dämpft allerdings schon mal vorab die Fan-Hoffnungen.

FC Schalke 04: Knäbel dämpft Fan-Hoffnungen

Das Budget für die hoch verschuldeten Gelsenkirchener ist knapp. Immerhin gibt es durch den fixen Verkauf von Amine Harit zu Olympique Marseille einige Millionen Euro, die der FC Schalke 04 im Winter für neue Spieler ausgeben kann.

„Das ist eine gute Nachricht für Schalke 04“, erklärte Peter Knäbel am Montag (7. November) in einer Medienrunde. „Trotzdem regnet es für uns jetzt kein Geld vom Himmel.“

Laut Knäbel habe das Scouting-Team auch schon einige Ideen. Doch mit Neuzugängen ist zeitnah noch nicht zu rechnen. „Es braucht niemand erwarten, dass drei Spieler am ersten Dezember vor der Türe stehen und drei, vier andere Spieler nicht mehr dabei sind.“, sagt Knäbel deutlich.

FC Schalke 04 will Spieler ausleihen

Die Königsblauen wollen nicht mehr als 24 Feldspieler im Kader haben. Deshalb wird es wohl auch einige Abgänge geben. Darunter könnten vor allem die jungen Spieler zählen, die noch nicht so oft eingesetzt wurden und vermutlich verliehen werden.

Den S04-Fans nimmt Knäbel aber auch die letzte Hoffnung auf große Namen. „Auf Shoppingtour werden wir nicht gehen können“, so Knäbel. „Deshalb sind für uns auch Leihen wichtig.“

Wie gut das geklappt hat, zeigte sich in der vergangenen Saison in der 2. Liga. Schalke lieh einige Spieler aus, die enormen Anteil am Aufstieg hatten. Bei einigen waren auch Kaufoptionen im Vertrag verankert. Das erhofft sich Knäbel jetzt auch im Winter, damit „wir danach auch Zugriff auf die Spieler haben.“