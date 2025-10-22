FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Blitz-Abschied? Sorgen um Neuzugang

Nicht nur in der Transfer-Phase brodelt die Gerüchteküche rund um Ab- und Zugänge gewaltig. Gerade bei emotionalen Klubs wie dem FC Schalke 04 ist immer was los!

Die vergangene schwache Saison auf Schalke hat Spuren hinterlassen. Miron Muslic und Frank Baumann sollen S04 aus der Krise führen. Es muss im Kader erneut dringend nachgebessert werden. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Die Königsblauen wollen künftig wieder oben mitspielen. Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Transfer-Blog aktualisieren +++

Muss sich S04 Sorgen um Neuzugang machen?

20. Oktober: Soufiane El-Faouzi überzeugt seit Wochen auf Schalke. Genau das könnte für den FC Schalke 04 zum Problem werden. Hier mehr dazu.

14. Oktober: Dieser S04-Youngster musste seit September verletzungsbedingt aussetzen. Warum jetzt neue Hoffnung auf ein rasches Comeback besteht, erfährst du hier.

Muslic verrät Wunschtransfer

13. Oktober: Im Sommer konnte sich der S04 personell gut verstärken. Doch diesen Wunschspieler von Miron Muslic schnappte sich die direkte Konkurrenz. Alle Infos dazu hier.

Ex-Schalke-Star packt aus

10. Oktober: Erst in diesem Sommer verließ er den FC Schalke, nachdem er seine ersten Schritte im Profifußball bei Königsblau gegangen war. Jetzt packt er über seinen Abschied Aus. Mehr Infos hier.

Nach Ben Manga das nächste Aus

9. Oktober: Schalke 04 beendete kürzlich die Zusammenarbeit mit Kaderplaner Ben Mang. Doch nach seinem Aus, könnten jetzt einige weitere Folgen. Mehr Infos hier.

Mehr News für dich:

Schalke-Leihgabe in der Kritik

8. Oktober: Er sollte bei seinem neuen Klub Spielpraxis sammeln und als gereifter Spieler zurückkehren. Doch er zündet bislang überhaupt nicht. Mehr Infos hier.

Stammspieler vor Verlängerung?

7. Oktober: Ein einstiger Königs-Transfer blüht unter Miron Muslic derzeit richtig auf. Nun winkt ihm eine Vertragsverlängerung. Mehr dazu hier.

Hammer-Rückkehr?

6. Oktober: Ein Ex-Profi spricht plötzlich von einer Rückkehr zu den Königsblauen. Hier erfährst du mehr dazu:

Ex-Juwel vor nächstem Wechsel?

01. Oktober: Erst im Sommer wechselte er den Klub, jetzt steht schon wieder ein Transfer im Raum. Ein Ex-Talent des FC Schalke 04 steckt in einer schwierigen Lage. Weitere Informationen dazu liest Du hier.