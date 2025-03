FC Schalke 04: Top-Talent im Sommer ablösefrei – wird ER der Bulut-Nachfolger?

Im kommenden Sommer wird der FC Schalke 04 seinen Kader einmal mehr mächtig umkrempeln (müssen). Viele Verträge laufen, einige Spieler werden keine große Rolle mehr spielen und einzelne Spieler werden aufgrund der finanziellen Probleme abgegeben werden müssen.

Neben Moussa Sylla betrifft das auch Eigengewächs Taylan Bulut. Der Rechtsverteidiger wird den FC Schalke 04 wohl verlassen. Königsblau wird also einen neuen Akteur für diese Position brauchen. Hat Ben Manga einen Youngster vom 1. FC Köln auf dem Zettel?

FC Schalke 04: Köln-Juwel im Sommer wohl ablösefrei zu haben

Justin von der Hitz zählt zu einem der größten Talente des Effzeh. Der Rechtsverteidiger ist einer der Leistungsträger für die Kölner U19, durfte auch schon in der Regionalliga reinschnuppern. Doch für die Profis scheint es noch nicht zu reichen – obwohl er enormes Potenzial mitbringt.

Zwar durfte er in der Länderspielpause das erste Mal bei der Mannschaft von Gerhard Struber mittrainieren, doch eine wirkliche Chance scheint er nicht zu bekommen. „Er ist ein Spieler mit Talent, der eine Riesenhoffnung für den Club in Zukunft bedeutet. Dass er aber in absehbarer Zeit schon ein Spieler für uns sein wird, sehe ich sehr kritisch“, so der Effzeh-Coach gegenüber „Geissblog“. Bittere Worte für den Youngster, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

++ FC Schalke 04: DFL macht es offiziell! Fans haben jetzt endgültig Gewissheit ++

So könnte seine Zeit beim 1. FC Köln in wenigen Wochen nach fünf Jahren enden. Stand jetzt wird er seinen Vertrag aufgrund der fehlenden Perspektive in Köln wohl kaum verlängern. Mit seinen Leistungen in dieser Saison – 15 Torbeteiligungen in 23 U19-Spielen – haben bereits erste Klubs angelockt. Laut mehreren Medienberichten zufolge soll der 1. FC Nürnberg bereits bei von der Hitz angeklopft haben. Sein Profil wäre jedoch auch für S04 enorm interessant.

Von der Hitz punktet mit seiner Flexibilität

Der gelernte Rechtsverteidiger besticht mit seinem Tempo, seiner guten Technik und seinem enormen Offensivdrang. Durch seine Stärke in der Offensive wird der 18-Jährige auch regelmäßig weiter vorne eingesetzt. In der laufenden Spielzeit absolvierte er zehn Spiele als Rechtsaußen, vier Spiele als Linksaußen und vier Spiele als rechter Verteidiger. Es zeigt, wie flexibel und variabel von der Hitz ist. Nicht die schlechteste Eigenschaft im Fußball!

Weitere News:

Mit Bulut verliert Königsbau seinen Rechtsverteidiger aller Voraussicht nach. Holt Manga als Nachfolger ein weiteres Top-Talent? Von der Hitz könnte für Schalke zum Coup werden – schließlich bekommt man ein solches Talent nicht allzu häufig zum Nulltarif. Ob die Knappen-Bosse den Effzeh-Youngster also auf dem Radar haben?