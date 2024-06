FC Schalke 04: Er war schon in Gelsenkirchen! Ex-Flirt kommt nach geplatztem Deal HIER unter

Es war eine irre Transfer-Story! Tiago Ferreira war schon in Gelsenkirchen, war bereit, sein Vertrag beim FC Schalke 04 zu unterschreiben und sich künftig dem Pottklub anzuschließen. Auf den letzten Metern scheiterte der Deal jedoch.

Nun ist Ferreira trotzdem gewechselt – allerdings nicht zum FC Schalke 04. Der 22-Jährige bleibt in Portugal und hat kürzlich einen neuen Verein gefunden. Spätestens jetzt ist ein Wechsel zu S04 vom Tisch.

FC Schalke 04: Transfer-Flirt Tiago Ferreira bleibt in der Heimat

Er galt als Wunschspieler von Marc Wilmots, Ben Manga und Co. und sollte die Offensive des S04 verstärken. Doch die Verhandlungen zwischen Schalke und Sporting Lissabon gingen nicht durch. Königsblau wollte nicht so viel zahlen wie der portugiesische Erstligist verlangt hatte.

So musste sich der 22-Jährige einen neuen Klub suchen. Und das ging schneller als gedacht. Am Mittwoch (26. Juni) machte der CF Estrela den Transfer von Ferreira offiziell. Somit wird der Youngster in seinem Heimatland bleiben.

Für Ferreira ist es die erste Station bei einem Erstligisten. Bei Lissabon spielte er zumeist in der zweiten Mannschaften. Zuletzt war er Kapitän der Sporting-Zweitvertretung. In 18 Ligapartien kam er auf sieben Scorerpunkte. Dazu kam er auf einen Einsatz in der Europa League. Nun folgt der dauerhafte Schritt in die erste Liga.

S04 sucht nach Alternativen

Der S04 wird sich also nach anderen Neuverstärkungen umschauen (müsen). Wilmots, Manga und Co. wollen und werden noch offensive Verstärkungen an Land ziehen. Ganze neun externe Neuzugänge konnte Königsblau bereits vorstellen. Dazu hat man einige Jugendspieler mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Plan ist klar: Jungen Spielern die Chance geben, sich zu entwickeln.

Dazu werden noch einige Neuverstärkungen in den kommenden Wochen folgen. Der Umbruch bei Königsblau schreitet voran – doch Ferreira wird kein Teil des S04. Der Portugiese wird in Zukunft für Estrela auf Torejagd gehen.