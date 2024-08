FC Schalke 04: Er verkündet es selbst! Wechsel-Entscheidung um Murkin gefallen

In den vergangenen Wochen kursierten am Berger Feld zahlreiche Gerüchte rund um einen möglichen Abgang von Derry John Murkin. Vor allem Holstein Kiel soll großes Interesse an dem Linksverteidiger des FC Schalke 04 gehabt haben.

Er gehört zu den wichtigsten Spielern im Team, sorgte schon in der vergangenen Saison für Furore und war einer der wenigen Hoffnungen des FC Schalke 04. Umso bitterer wäre ein Abgang des Defensiv-Allrounders – doch nun steht fest: Murkin bleibt mindestens ein weiteres Jahr auf Schalke.

FC Schalke 04: Murkin stellt klar: „Ich bleibe“

Murkin kam im vergangenen Sommer vom FC Volendam aus den Niederlanden und schlug nahezu perfekt ein – von Beginn an gehörte er zum Kern der Mannschaft und ging mit starken Leistungen voran. Auch in dieser Saison soll er dies machen – Karel Geraerts und Co. haben seit Beginn der Vorbereitung fest mit ihm geplant.

Und die S04-Fans können sich jetzt – trotz des Interesses von Kiel und den vielen Gerüchten – auf eine weitere Saison mit Murkin freuen. Denn im Rahmen einer Medienrunde nach dem Training am Montag (06. August) bestätigte er seinen Verbleib bei S04.

„Ich habe dem Verein mitgeteilt, dass ich bleibe. In dieser Saison werde ich für Schalke spielen, in der kommenden dann hoffentlich in der Bundesliga mit Schalke“, sagte Murkin gegenüber der „WAZ„. Sein klares Ziel bleibt die Bundesliga – am liebsten jedoch mit Schalke im kommenden Jahr.

Murkin spricht über Kiel-Interesse

Dabei machte der Brite allerdings auch keinen Hehl aus seinem Kontakt zum Bundesleicht-Aufsteiger aus Schleswig-Holstein. „Ich habe viel gelesen auf Twitter, auf Instagram, in den Nachrichten – manches war sogar für mich neu, manches entsprach nicht der Wahrheit. Außerdem gab es dann noch die Gespräche mit meinem Berater. Es gab Kontakt zu Holstein Kiel, Schalke wusste auch davon“, sagte der S04-Star.

„Jeder will in der Bundesliga spielen. Es ist immer schön, Angebote von Vereinen zu bekommen, die auf einem höheren Level spielen“, sagte er weiter. Letztlich scheiterte es jedoch an den Ablöseforderungen des Pottklubs – jetzt können Geraerts und Co. für mindestens ein weiteres Jahr fest mit ihm planen.