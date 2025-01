FC Schalke 04: Tinte trocken! Nächster Star-Abgang perfekt

Der FC Schalke 04 macht den Transfer-Hattrick perfekt! Nachdem Königsblau am Dienstag (14. Januar) bereits den Abgang von Ron-Thorben Hoffmann und die Ankunft von Loris Karius bekannt gegeben hat, folgt nun eine weitere Transfermeldung.

In den vergangenen Stunden hat sich sein Abgang bereits angebahnt, nun ist er perfekt: Bryan Lasme wird in der Rückrunde nicht für den FC Schalke 04 auflaufen. Der Franzose wechselt auf Leihbasis.

FC Schalke 04: Lasme-Leihe fix

Noch vor wenigen Tagen hatte Lasme betont, dass er gerne bei S04 bleiben würde. Jetzt ist ein Wechsel doch schnell über die Bühne gegangen. Den schnellen Offensiv-Akteur zieht es in die erste Schweizer Liga. Das hat S04 nun offiziell verkündet.

„Wir haben gemeinsam mit Bryan nach einer passenden Herausforderung für ihn gesucht und freuen uns, dass er nun in Zürich angreifen kann“, sagt S04-BossYouri Mulder. „Wir wünschen ihm für die Zeit in der Schweiz viel Erfolg“, s0 Mulder weiter.

++ Schalke 04: Ex-Coach mit S04-Liebeserklärung – „Wichtiger Teil meines Lebens“ ++

Lasme war in der Mannschaft sehr beliebt, ist für seinen guten Charakter bekannt. Doch sportlich lief es für den schnellen Stürmer zuletzt gar nicht. Lediglich sechs Einsätze sammelte er im Laufe der Hinrunde, kein einziges Mal stand er in der Anfangsformation. Sowohl unter Ex-Coach Karel Geraerts als auch unter Kees van Wonderen war er nur Reservespieler.

Kommt Lasme in Zürich wieder in Schwung?

Nun soll der S04-Star bei den Grasshoppers Zürich wieder mehr Spielpraxis und Minuten sammeln. In der Hinrunde war er zudem von großem Verletzungspech geplagt. Zweimal wurde er von Muskelverletzung ausgebremst. Erst im Winter-Trainingslager kam er wieder so richtig in Fahrt, schoss beim 3:1-Testspielsieg gegen den FC Aarau gleich zwei Tore.

Weitere News:

Und doch entschieden sich beide Parteien, dass eine Leihe in der Rückrunde das Beste für Lasme ist. Eine Kaufoption oder eine entsprechende Klausel sind nicht vereinbart worden – der Franzose wird nach der Saison also wieder nach Gelsenkirchen zurückkehren. Sein Vertrag bei Königsblau läuft im Sommer 2027 aus.