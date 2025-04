FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Nach S04-Aus – kommt es zur Hammer-Rückkehr?

In der Winterpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Auch der x-te Umbruch im Sommer hat keinen sportlichen Erfolg gebracht. Nun muss im Kader erneut dringend nachgebessert werden. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um künftig wieder oben mitzuspielen. Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Aydin bei S04 ohne Zukunft

01. April: In der vergangenen Wochen gab S04 bekannt, dass gleich drei Spieler keinen neuen vertrag erhalten werden. Unter diesen Akteuren ist auch S04-Eigengewächs Mehmet Can Aydin. Ob es für ihn im Sommer zu einer besonderen Rückkehr kommt? Mehr dazu liest Du hier.

Ex-Star Jenz spricht über Schalke-Rückkehr

29. März: Trotz weniger Spiele im S04-Dress hat sich Moritz Jenz während seiner Leihe 2023 tief in die Herzen der Knappen-Anhänger gespielt. Gegenüber DER WESTEN hat der Innenverteidiger nun über eine mögliche Rückkehr gesprochen. Was der Bundesliga-Profi über ein mögliches Comeback gesagt hat, liest Du hier.

S04 offenbar „optimistisch“ bei Wunschtransfer

28. März: Königsblau treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran. Bei einem Wunschkandidaten soll S04 laut eines Medienberichtes guter Dinge sein. Mehr dazu hier.

27. März: Bei Schalke 04 könnte es zu einer wilden Wende kommen! Haben einige Akteure, die im Sommer eigentlich wechseln sollten, doch noch eine Zukunft bei S04? Das erfährst Du hier.

Ex-Star vor Rückkehr nach Deutschland?

26. März: Plötzlich keimen Comeback-Gerüchte rund um einen Ex-S04-Profi auf. Er soll eine Rückkehr nach Deutschland anstreben. Schalke 04 schaut genau hin! Mehr dazu hier.

S04-Juwel vor Vertragsverlängerung?

25. März: In der U19 von Norbert Elgert ist er unumstrittener Stammspieler, hat so bereits das Interesse internationaler Top-Klubs auf sich gezogen. Nun will S04 ihn langfristig halten. Mehr dazu hier.

Greift Manga erneut bei einem Top-Talent zu?

24. März: Ben Manga hat offenbar das nächste Top-Talent ins Visier genommen. Ein europäischer U-Nationalspieler soll bei S04 hoch im Kurs stehen. Mehr Informationen zu dem Gerücht findest Du hier.

Trainer-Wechsel bei S04?

22. März: Sitzt Kees van Wonderen in der kommenden Saison noch auf der Trainerbank beim FC Schalke 04? Das hängt von ganz bestimmten Faktoren ab (hier alle Einzelheiten).

Hat S04 bei diesem Talent eine Chance?

21. März: Ein Top-Talent der Konkurrenz könnte im kommenden Sommer zum Nulltarif wechseln. Sein Profil ist hochinteressant – auch für S04. Wirft der FC Schalke 04 seinen Ring in den Hut. Mehr dazu hier.

Hat Manga dieses Top-Juwel auf dem Zettel?

19. März: Bei S04 wird man für den kommenden Sommer erneut Top-Talente beobachten. Ein interessanter Spieler könnte dabei aus dem Nachwuchs eines Bundesliga-Klubs kommen. Mehr Informationen dazu hier.

Hoffmann äußert sich zu S04-Zukunft

18. März: Schalke-Keeper Ron-Thorben Hoffmann spielt derzeit auf Leihbasis bei Eintracht Braunschweig groß auf. Kehrt er nach Saisonende wieder zurück? Der 25-Jährige formuliert einen klaren Wunsch. Hier erfährst Du mehr.

S04-Star will bleiben

17. März: Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus, stand jetzt verlässt er Schalke nach vier gemeinsamen Jahren. Nun macht er seinen Wunsch zu bleiben deutlich. Doch wie sieht das S04-Boss Ben Manga? Mehr dazu hier.

S04 scoutet in Liga drei

12. März: Fischt Schalke 04 in der dritten Liga? Ben Manga soll sogar schon persönlich vor Ort gewesen sein! Mehr Infos dazu findest Du hier.

Ex-Bayern-Star zum S04?

11. März: Löst er auf Schalke alle Defensivsorgen? Dieser Ex-Star des FC Bayern München könnte Königsblau mächtig weiterhelfen. Mehr dazu hier.

Bundesligist will S04-Star

10. März: Erst im Sommer hat sich Anton Donkor den Königsblauen angeschlossen, könnte aber schon bald wieder gehen. Ein Bundesligist zeigt nämlich Interesse am Außenverteidiger. Hier mehr.

Steigt S04 in diesen Poker ein?

9. März: Ein Defensiv-Spieler eines Zweitliga-Konkurrenten ist derzeit besonders heiß begehrt. Und Schalke könnte in den Poker um den Youngster einsteigen. Um wen es geht, erfährst du hier.

Greift ein Bundesligist erneut auf Schalke zu?

7. März: Bedient sich ein Bundesliga-Klub erneut beim FC Schalke 04? Dieses Mega-Juwel soll sogar schon vor Ort gewesen sein! Mehr dazu hier.

S04-Star im Sommer weg?

6. März: Erst vor wenigen Monaten verlängerte er seinen Vertrag langfristig, nun könnte er im Sommer schon wieder gehen. Welcher S04-Star ein Bekenntnis zu Königsblau vermeidet, liest du hier.

Top-Klub wagt Vorstoß bei Bulut

4. März: Muss sich Schalke 04 schon jetzt auf einen Sommer-Abgang von Taylan Bulut einstellen? Ein Top-Klub wagt nun den ersten Vorstoß. Alle Infos hier.

U23-Spieler geht mitten in der Saison

27. Februar: Das Transferfenster in Deutschland ist längst geschlossen, da gibt es in der U23 der Knappen noch einen Abgang. Hier liest du mehr.