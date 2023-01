FC Schalke 04: Nächster Neuzugang! S04 schnappt sich Talent

Manuel Neuer, Mesut Özil, Julian Draxler – die Schalker Knappenschmiede ist bekannt dafür, junge Talente gut auszubilden und sie groß rauszubringen. Jetzt hat der Schalker Unterbau einen Zuwachs bekommen.

Mit Jean Paul Ndiaye wechselt im Sommer ein Junioren-Nationalspieler in die Jugendabteilung des FC Schalke 04. Langfristig könnte er der die erste Mannschaft verstärken.

FC Schalke 04: Ndiaye kommt im Sommer

Wie der FC Schalke offiziell bekannt gegeben hat, wird mit Jean Paul Ndiaye im Sommer ein Junioren-Nationalspieler den Weg zu den Königsblauen finden. Der 16-Jährige kommt ablösefrei von der U17 von Hannover 96 und wird ab dem Sommer die U19 der Schalker verstärken.

„Jean Paul ist torgefährlich und kann mit seiner Schnelligkeit sowohl in der Spitze als auch auf den Außenpositionen spielen. Die Verpflichtung zeigt, wie attraktiv die Knappenschmiede für Talente ist. Wir sind überzeugt, dass Jean Paul bei uns die nächsten Entwicklungsschritte machen wird“, wird Matthias Schober, Direktor Knappenschmiede, zitiert.

In der aktuellen Saison kommt der deutsche Mittelstürmer in zwölf Spielen für die U17 der Hannoveraner auf elf Tore und eine Vorlage. In seinen zwei Spielen für die U19 sammelte er noch keine Torbeteiligung.

FC Schalke 04: Ndiaye langfristig ein Kandidat für die Profis?

Langfristig soll sich Jean Paul Ndiaye für den Kader der Profis anbieten. Dass beim FC Schalke 04 immer wieder Talente den Sprung zu den Profis schaffen, ist bekannt. Soichiro Kozuki ist dafür das jüngste Beispiel.

Erst seit diesem Jahr gehört der Japaner dem Kader von Thomas Reis an, überzeugte in den Testspielen und belebte die Offensive der Königsblauen in den ersten beiden Bundesligaspielen in diesem Kalenderjahr deutlich. Sogar ein Bundesligator konnte der 22-Jährige schon erzielen.