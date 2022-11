FC Schalke 04: Bundesligist plant nicht mehr mit Star – schnappt der S04 im Winter zu?

Im Winter muss beim FC Schalke 04 unbedingt Verstärkung her, damit die Königsblauen den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga noch schaffen.

Dafür schauen sich die Verantwortlichen des FC Schalke 04 auch in der Liga und bei der Konkurrenz um. Einem Bericht nach soll S04 in Wolfsburg fündig geworden sein.

FC Schalke 04: Im Winter muss Verstärkung her

Mit dem Sieg gegen den FSV Mainz 05 sieht es für den FC Schalke 04 wieder etwas positiver in der Tabelle aus. Zwar ist S04 weiterhin Schlusslicht, aber der Rückstand auf Bochum beträgt nur einen Zähler und auf Hertha zwei Punkte. In der Winter-Transferperiode müssen daher neue Spieler her, um den Kader bundesligatauglicher zu machen. Torwart, Abwehr-Anführer, Kreativ-Chef, Knipser – die Knappen benötigen auf jeder Schlüsselposition mehr oder weniger Verstärkung.

Ein Kandidat wäre wohl Luca Waldschmidt. Der Offensivspieler des VfL Wolfsburg spielt unter Trainer Niko Kovac keine Rolle mehr und soll im Winter verliehen werden. Einem Bericht der „Wolfsburger Allgemeinzeitung“ nach wird Schalke als potenzieller Abnehmer gehandelt.

FC Schalke 04: Waldschmidt zu S04?

Mit nur 13 Toren gehört Schalke zu den offensivschwachen Mannschaften der Bundesliga. Daher soll in der Offensive Verstärkung her. Vor allem Leihgeschäfte strebt Sportvorstand Peter Knäbel an, da sich der FC Schalke 04 Transfers nicht leisten kann.

Sollte Schalke Luca Waldschmidt ausleihen wollen, müsste der VfL dann wohl einen Großteil des Gehalts übernehmen.

Für Waldschmidt läuft die Saison nicht so, wie er es sich wahrscheinlich erhofft hat. Der 26-Jährige ist Dauergast auf der Bank und kommt gerade einmal auf sieben Einsätze. Davon stand er nur bei vier Partien in der Startelf. Das letzte Mal, als Waldschmidt auf dem Platz stand, ist allerdings eine Weile her. Zuletzt spielte der Offensivspieler am 7. Spieltag bei Union Berlin, seitdem kam er unter Kovac nicht mehr zum Zug.