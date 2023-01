FC Schalke 04: Noch im Winter? Auf dieser Position will S04 noch nachlegen

Das Transferfenster hatte noch nicht mal geöffnet, da hat der FC Schalke 04 schon die erste Neuverpflichtung präsentiert: Niklas Tauer. Seitdem ist es allerdings ruhig geworden um den Verein aus Gelsenkirchen, was mögliche Transferaktivitäten angeht.

Während der Transfer von Tim Skarke zum FC Schalke 04 noch in der Warteschleife hängt, sollen die Verantwortlichen der Königsblauen nun den Fokus auf eine ganz andere Position gelegt haben: die des Linksverteidigers.

FC Schalke 04 will neuen Linksverteidiger verpflichten

Wie die „Bild“ berichtet, soll der FC Schalke 04 den klaren Plan verfolgen, noch im Winter einen neuen Linksverteidiger zu verpflichten. Problematisch seien hierbei aber vor allem die leeren Kassen des abstiegsbedrohten Klubs, die aktuell keinen weiteren Transfer ermöglichen.

Linksverteidiger Thomas Ouwejan ist immer noch nicht wieder vollständig genesen – weswegen die Klubchefs nun Handlungsbedarf sehen. Bereits seit laboriert der 26-jährige Niederländer an Knieproblemen, die eine Rückkehr in den Trainingsbetrieb bislang nicht möglich gemacht haben. Statt mit der Mannschaft in Belek auf dem Platz zu stehen, absolviert der Niederländer lockere Übungen mit Alex Kral und Sepp van den Berg.

FC Schalke 04: Verantwortliche zweifeln wegen Ouwejan

Dem Bericht zufolge rechnen die Verantwortlichen auf Schalke sogar damit, dass ihnen Ouwejan über die gesamte Rückrunde nicht zur Verfügung stehen wird. Deshalb läuft die Suche nach einem Ersatzmann auf Hochtouren.

Die Rückrunde startet für die Schalker am 21. Januar gegen Eintracht Frankfurt. Sehr wahrscheinlich ohne Ouwejan. Anschließend empfangen die Königsblauen Pokalsieger RB Leipzig in der Veltins-Arena. Nur noch wenige Wochen Zeit also, um eine günstige Stammkraft für die linke Defensivbahn zu finden.