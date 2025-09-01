FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Transfer geplatzt! S04 schaut in die Röhre

Kurz vor Saisonbeginn brodelt die Gerüchteküche rund um Ab- und Zugänge immer noch gewaltig. Auch der FC Schalke 04 konnte trotz finanziell angespannter Lage bereits mehrfach auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Die vergangene schwache Saison auf Schalke hat Spuren hinterlassen. Miron Muslic und Frank Baumann sollen S04 aus der Krise führen. Es muss im Kader erneut dringend nachgebessert werden. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um künftig wieder oben mitzuspielen. Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

S04-Deal auf der Zielgeraden geplatzt

1. September: Ist das bitter! Ein Transfer, der bereits kurz bevor stand, wird nicht zu Stande kommen. Der Deal ist vom Tisch. Für Schalke 04 ist das enorm bitter. Mehr dazu liest Du hier.

Gespräche über Sylla-Leihe

1. September: Laut dem belgischen Journalisten Sascha Tavolieri befindet sich Schalke in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem FC Valencia über eine Leihe von Moussa Sylla. Das Problem: Schalke will eine Kaufpflicht, während Valencia eine Kaufoption über sieben Millionen bietet. Das werden spannende Stunden bis zum Ende des Transferfensters!

Schalke will Napoli-Profi

1. September: Die Gerüchteküche brodelt kurz vor dem Deadline Day gewaltig. S04 soll mehreren Transfer-Insidern aus Italien an Stürmer Walid Cheddira von der SSC Neapel interessiert sein. Die Schalker wollen ihn wohl mit Kaufoption ausleihen. Rund vier Millionen Euro soll das Gesamtpaket kosten.

Deadline Day: Wer kommt? Wer geht?

1. September: Jetzt wird es spannend. Stichtag für die europäischen Top-Ligen ist der 1. September. In Deutschland schließt das Transferfenster um 20 Uhr. Danach dürfen nur noch vereinslose Spieler verpflichtet werden. Wer wird sich Schalke 04 noch anschließen? Wird Moussa Sylla den Revierklub verlassen? Es wird ein aufregender Deadline Day für die S04-Fans.

Sylla-Knall

29. August: Der Abgang von Sylla beim FC Schalke 04 könnte kurz bevorstehen. Und Königsblau macht es selbst öffentlich! Mehr Infos hier.

Baumann im Zwiespalt

28. August: Kurz vor Transferschluss droht dem FC Schalke noch ein Sylla-Abgang. Doch Baumann steckt jetzt in einem großen Dilemma. Mehr dazu hier.

Sylla vor Abschied

27. August: Nun könnte es endgültig so weit sein. Moussa Sylla steht auf Schalke vor einem Abschied. Es geht wohl auf die Insel. Mehr dazu hier.

Ex-Schalke-Star am Tiefpunkt

26. August: Ein ehemaliges Schalke-Juwel ist komplett abgestürzt. Jetzt spielt er sogar nur noch in der Bezirksliga. Um wen es sich handelt, erfährst du hier.

Ex-S04-Juwel vor dem Aus?

25. August: Für ein ehemaligen Schalker sieht es ganz düster aus. Er findet bei seinem aktuellen Verein überhaupt keinen Anschluss mehr und droht seine persönlichen Ziele zu verpassen – und das trotz seines großen Namens! Um wen es sich handelt, erfährst du hier.

Abschiedsspiel für S04-Profi?

23. August: Muss Schalke 04 einen schmerzhaften Abgang hinnehmen? Das Heimspiel gegen Bochum könnte sein letztes gewesen sein. Mehr dazu hier.

S04-Transfer vom Tisch?

22. August: In den vergangenen Wochen und Monaten ist über eine Personalie heiß diskutiert worden. Nun scheint sich ein möglicher Transfer jedoch vorerst erledigt zu haben. Mehr dazu liest Du hier.

Nächster Neuzugang im Anflug

21. August: Jetzt könnte es schnell gehen! Der FC Schalke 04 hat den nächsten Neuzugang an der Angel. Er kommt von einem Konkurrenten.

Klappt es im zweiten Anlauf?

20. August: Schon im Winter hatte S04 an ihm Interesse, nun könnte es im zweiten Versuch endlich mit einem Transfer klappen. Mehr dazu hier.

Absage an S04

19. August: Frank Baumann muss eine bittere Absage hinnehmen. Dieser Transfer-Flirt wird nicht zu Schalke 04 wechseln. Mehr dazu hier.

Youngster nutzt Chance nicht

18. August: Im letzten Moment konnte sich der FC Schalke 04 noch für die nächste Rundes des DFB Pokals qualifizieren. Dabei konnte ein Youngster seine Chance überhaupt nicht nutzen. War’s das jetzt für ihn bei S04?

Der nächste Bosnier zum S04?

17. August: Kommt nach Nikola Katic der nächste Bosnier zu Schalke 04? Dieser Stürmer dürfte für Königsblau hochinteressant sein. Mehr dazu hier.

Geldregen für S04

16. August: Schalke 04 darf sich über eine Millionensumme freuen. Taylan Bulut verschlägt es zu einem Top-Klub. Mehr dazu hier.