FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Stürmer gesucht! Ist ER jetzt ein Kandidat?

Kurz vor Saisonbeginn brodelt die Gerüchteküche rund um Ab- und Zugänge immer noch gewaltig. Auch der FC Schalke 04 konnte trotz finanziell angespannter Lage bereits mehrfach auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Die vergangene schwache Saison auf Schalke hat Spuren hinterlassen. Miron Muslic und Frank Baumann sollen S04 aus der Krise führen. Es muss im Kader erneut dringend nachgebessert werden. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um künftig wieder oben mitzuspielen. Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Der nächste Bosnier zum S04?

17. August: Kommt nach Nikola Katic der nächste Bosnier zu Schalke 04? Dieser Stürmer dürfte für Königsblau hochinteressant sein. Mehr dazu hier.

Geldregen für S04

16. August: Schalke 04 darf sich über eine Millionensumme freuen. Taylan Bulut verschlägt es zu einem Top-Klub. Mehr dazu hier.

S04 schlägt bei der Konkurrenz zu

15. August: Die Schalker U23 angelt sich einen Spieler von der direkten Konkurrenz. Dieser Youngster soll die Offensive von Jakob Fimpel beleben. Mehr dazu erfährst Du hier.

Frank Baumann spricht Klartext

14. August: Dieses Transfer-Wirrwarr beschäftigte S04 bereits seit einigen Wochen. Nun spricht Sportdirektor Baumann ein Machtwort. Mehr dazu hier.

Sylla-Wende bei S04?

13. August: Geht er, bleibt er? Die Zukunft von Moussa Sylla auf Schalke steht weiter in den Sternen. Neue Erkenntnisse aus Frankreich zu dem Thema liest du hier.

Neuzugang lässt Schalke jubeln

11. August: Das nennt man mal ein Debüt! Ein Youngster des FC Schalke 04 ließ Königsblau gleich in seinem ersten Spiel jubeln. Mehr dazu hier.

Statement-Transfer von S04-Konkurrent

08. August: Dieser Deal hat es in sich! Ein Zweitligist hat einen echten Hammer-Transfer verkündet. Die S04-Anhänger machen derweil lange Gesichter. Mehr dazu liest Du hier.

Schalke erhält Sylla-Angebot

07. August: Schalke erhält wohl ein Angebot für Stürmer Moussa Sylla. Die So4-Bosse reagieren sofort mit einer Antwort. Mehr dazu hier.

Geldregen dank Thiaw?

06. August: Kommt es für den FC Schalke 04 noch besser als gedacht? Ein Premier -League-Klub ist an Thiaw interessiert und dank der Weiterverkaufsklausel, könnte S04 ein dicker Geldregen erwarten. Mehr Infos hier.

Transfer-Wende bei S04?

05. August: Ein Abgang schien beschlossene Sache. Doch Miron Muslic scheint jetzt andere Pläne mit dem S04-Star zu haben. Mehr dazu hier.

Nächste Talente in den Startlöchern

04. August: Cheftrainer Miron Muslic hat sich die U19 der Schalker angeschaut. Dort konnten einige Talente überzeugen. Sind sie bald auch bei den Profis zu sehen?

Draxler zurück zu Schalke?

03. August: Julian Draxler zurück auf Schalke? Das einstige Schalke-Juwel sorgt mit spannenden Aussagen für Staunen bei den Fans. Die Aussagen findest du hier.

Muslic degradiert Profis

01. August: Bereits vor einigen Tagen hatte Miron Muslic angekündigt, den Schalker Kader zu verkleinern. Jetzt folgen den Worten die ersten Taten. Mehr dazu hier.

Aufstiegsheld vor Bundesliga-Wechsel

31. Juli: Er führte Schalke 04 einst zurück in die Bundesliga, nun steht dieser ehemalige Aufstiegsheld vor einem brisanten Wechsel. Mehr dazu hier.

Bekommen SIE jetzt Probleme?

30. Juli: Der FC Schalke 04 hat mit Hasan Kurucay einen neuen Innenverteidiger geholt. Doch bekommen SIE dadurch jetzt Schwierigkeiten?