FC Schalke 04: Offensiv-Star zum Billigpreis – wagt Königsblau eine irre Rückholaktion?

Zehn externe Neuzugänge hat der FC Schalke 04 in diesem Sommer bereits vorgestellt. Große Teile der Kaderplanungen sind somit schon abgeschlossen. Die S04-Bosse wollen noch vereinzelt nachlegen – besonders offensiv soll noch etwas passieren.

Sowohl ein zentraler Angreifer als auch ein kreativer Offensivspieler sollen den Kader des FC Schalke 04 noch verstärken. Dabei könnte jetzt ein Ex-Knappe in den Fokus rücken. Ein Detail ist bei ihm besonders interessant.

FC Schalke 04: Avdijaj kann zum Schnäppchenpreis gehen

Einst galt er als größtes Talent der Knappenschmiede, wurde mit einem Vertrag samt 40-Millionen-Ausstiegsklausel ausgestattet und war auf dem Sprung zu den S04-Profis. Doch seine Eskapaden abseits des Platzes verhinderten die große Karriere von Donis Avdijaj mehrfach. Letztlich wurde er zu einem Wandervogel, der nie wirklich Fuß fassen konnte.

Von Graz über Roda, Tilburg, Trabzonspor, Emmen, Limassol und Zürich landete Avdijaj beim TSV Hartberg in der ersten österreichischen Liga. Dort spielte er sich in den letzten beiden Jahren so richtig in den Fokus. In der Saison 2022/23 sammelte er 12 Torbeteiligungen in 16 Spielen und kam unter anderem in der Europa League zum Einsatz. In der abgelaufenen Saison kam er auf 18 Torbeteiligungen in 25 Partien.

Damit schoss er sein Klub auf Platz fünf und verpasste nur knapp die Qualifikation für das internationale Geschäft. Nach drei Jahren in Hartberg könnte er in diesem Sommer allerdings wechseln. Sein Vertrag läuft im kommenden Jahr aus und darüber hinaus verfügt er über eine Mini-Ausstiegsklausel.

Ganze sieben Jahre stand er bei Königsblau unter Vertrag. Nun könnte Donis Avdijaj erneut für Schalke 04 interessant werden. Foto: IMAGO/GEPA pictures

Avdijaj vor S04-Rückkehr?

Für schlappe 150.000 Euro soll der Offensiv-Akteur den TSV Hartberg laut „Sky“ erlassen können. Angesichts seiner Leistungen in den beiden vergangenen Jahren und seines Marktwertes (anderthalb Millionen Euro laut „Transfermarkt“) ist das ein echter Schnäppchenpreis. Diese Klausel kann noch bis Mitte August gezogen werden.

Laut „Sky“ soll AEK Athen bereits die Fühler nach dem Ex-S04-ausgestreckt haben. Sollte Königsblau also Interesse an dem 27-Jährigen haben, sollten sich die Bosse also beeilen. Allerdings ist es fraglich, ob die Vereinsverantwortlichen um Sportdirektor Marc Wilmots und Kaderplaner Ben Manga an einer Verpflichtung interessiert sind.