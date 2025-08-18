Angebot abgelehnt: Transferflirt will nicht zum FC Schalke 04

Bislang läuft dieser Transfersommer beim FC Schalke 04 durchaus zufriedenstellend – gerade in Bezug auf die finanziell begrenzten Möglichkeiten des Ruhrpott-Klubs. Die Defensive, das Sorgenkind der vergangenen Saison, konnte mit den Verpflichtungen von Timo Becker, Nikola Katic und Hasan Kurucay deutlich aufgebessert werden. Doch benötigt es nach dem Bulut-Abgang noch Neuzugänge für die Außenverteidiger-Position?

Die Verantwortlichen beim FC Schalke 04 sehen das offenbar so. So soll sich S04 um Tymoteusz Puchacz bemüht haben. Doch laut „gol24.pl“ habe der polnische Nationalspieler ein Angebot der Königsblauen bereits abgelehnt. Schalke blitzt hier allerdings nicht als einziger Zweitligist bei dem Außenverteidiger ab.

Wunschspieler lehnt FC Schalke 04 und Kaiserslautern ab

Laut dem polnischen Sportmagazin habe Puchacz auch ein Angebot des 1. FC Kaiserslautern abgelehnt. Eine verwunderliche Entscheidung, da Puchacz vor kurzem noch angegeben hatte, dass er im Ausland spielen wolle. Die Bundesliga würde sich hier als ein ihm gut bekanntes Terrain anbieten. Dafür wies er ebenfalls Angebote aus seiner heimischen Liga in Polen zurück.

In Deutschland kickte Puchacz bereits für Union Berlin, den 1. FCK und Holstein Kiel. Für Schalke-Fans besonders interessant: Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte Puchacz beim englischen Zweitligisten Plymouth Argyle. Ein Verein, der in Gelsenkirchen inzwischen jedem königsblauen Fan etwas sagen dürfte.

Muslic, Katic und Puchacz bei Plymouth Argyle

Von dort holten die S04-Verantwortlichen schon Trainer Miron Muslic, der in Plymouth wiederum schon mit Abwehrhüne Katic zusammenarbeitete. Auch Puchacz absolvierte bereits 18 Spiele unter Muslic, was bei einem Wechsel in die neue Umgebung auf Schalke durchaus ein Vorteil hätte sein können.

Stand jetzt ist diese Überlegung allerdings nichts mehr als Wunschdenken. Puchacz will nicht zum FC Schalke 04. So müssen sich Frank Baumann und Ben Manga nicht weiter mit dem Transferflirt befassen. Ob noch ein Ersatz auf der Position des Außenverteidigers folgen wird, bleibt abzuwarten.

