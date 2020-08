FC Schalke 04: Jetzt ist es raus! S04 holt DIESES Abwehr-Juwel

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat sich ein weiteres Juwel für die Knappenschmiede geschnappt. Mateusz Lipp kommt aus der Jugend des polnischen Vereins Ruch Chorzow. Das gaben sowohl der abgebende Verein als auch der Spieler bekannt.

Eine offizielle Bestätigung des FC Schalke 04 steht dagegen noch aus.

FC Schalke 04: Lipp kommt aus Polen und soll U17 verstärken

Der FC Schalke 04 bastelt weiter daran, in Zukunft wieder verstärkt auf junge Spieler und Talente zu setzen. Um dies zu gewährleisten, schnappen sich die Knappen nun offenbar ein polnisches Abwehr-Juwel.

Mateusz Lipp heißt der junge Mann, der ab der kommenden Saison in den Nachwuchsmannschaften der Königsblauen in erster Linie Gegentore verhindern soll. Der 16-Jährige ist in der Innenverteidigung zu Hause, kann aber auch im zentralen Mittelfeld auflaufen.

Der talentierte Verteidiger habe sich bereits seit längerem für einen Schritt zu einem deutschen Verein interessiert, heißt es in der Mitteilung von Ruch Chorzow. Da sein Vertrag Ende des Jahres ausgelaufen wäre, sei dies die letzte Möglichkeit gewesen, Gewinn aus einem Transfer zu holen. Wie viel Geld Schalke an den polnischen Vertreter überweist, ist nicht bekannt.

Auch Lipp selbst äußerte sich zu seinem Wechsel und postete ein Bild, das ihn mutmaßlich bei der Vertragsunterschrift neben einem Schalke-Trikot zeigt. „Ich bin sehr glücklich über meine Entscheidung, zu Schalke 04 zu gehen“, schreibt das Juwel. „Nun habe ich viel harte Arbeit vor mir“, ist er sich den Aufgaben bei seinem neuen Verein bewusst.

Schalke sticht internationale Konkurrenz aus

Wie so häufig war Schalke 04 bei dem Werben um das Talent nicht alleine. Lipp soll sich laut seines bisherigen Vereins auch mit einem Wechsel nach Italien oder Spanien beschäftigt haben. Am Ende fiel die Wahl aber doch auf den Bundesligisten und die Knappenschmiede.

Wegen seines Alters könnte Lipp theoretisch noch in der U17-Mannschaft der Schalker zum Einsatz kommen. Jedoch scheint ebenfalls nicht ausgeschlossen, dass es ihn direkt in die U19 zieht. Sollte er dort einschlagen, könnten sich vielleicht sogar schon bald David Wagner und der Profikader von S04 an den Fähigkeiten Lipps erfreuen. (mh)