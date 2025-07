FC Schalke 04: Bei der Ankunft im Trainingslager! S04 erlebt böse Überraschung

Nach den ersten Testspielen und Trainingseinheiten in Gelsenkirchen unter Neu-Trainer Miron Muslic steht für den FC Schalke 04 nun das Trainingslager im österreichischen Stubaital an. Acht Tage lang werden die S04-Profis in anstrengenden Einheiten schwitzen und auch einige Duelle gegen namhafte Teams absolvieren.

Als die Mannschaft am Montag (7. Juli) im Trainingslager ankam, gab es aber eine böse Überraschung. Aus dem regnerischen Gelsenkirchen ging es für den FC Schalke 04 in ein ebenfalls regnerisches Österreich.

FC Schalke 04: Regen statt Sonne im Trainingslager

Während sich der FC Schalke 04 vermutlich genauso wie die zahlreichen Fans, die im Trainingslager anwesend sein werden, auf hohe Temperaturen und die Sonne eingestellt haben, macht ihnen der Regen einen Strich durch die Rechnung. Beim Blick auf die Wettervorhersagen kommen während des Trainingscamps niedrige Temperaturen und Dauerregen auf die Profis zu.

Auch interessant: Neues Trikot auf Schalke! Doch die Fans kümmert was ganz anderes

Mit Ausnahme vom Freitag und Samstag (11. und 12. Juli), wo kein Regen vorhergesagt wird, soll es regnen und stürmen. Wer sich auf ein sommerliches Bergfeeling gefreut hat, wie es in den vergangenen Jahren oft in Mittersill der Fall war, wird enttäuscht werden – und das werden vermutlich viele S04-Anhänger sein.

Bleibt für die Profis zu hoffen, dass sie auch warme Sachen im Gepäck dabei haben. Das werden sie nämlich bei den Trainingseinheiten gebrauchen. Auch wenn es regnen sollte, wird Trainer Miron Muslic seine Jungs auf den Trainingsplatz bitten. Es sei denn, es blitzt und donnert so heftig wie im vergangenen Jahr. Damals musste S04 das Training dann abbrechen und später fortsetzen.

Testspiel im Regen

Auch eins der drei Testspiele, die der FC Schalke 04 im Trainingslager austragen wird, wird im Regen stattfinden. Am Mittwoch (9. Juli) trifft der Revierklub auf den griechischen Traditionsklub Panathinaikos Athen mit Ex-S04-Talent Philipp Max. Danach folgen am Samstag (12. Juli) zunächst um 11 Uhr die Partie gegen Drittligist Wehen Wiesbaden und später um 15 Uhr auf den FC St. Gallen.

Mehr Nachrichten für dich:

Am 14. Juli geht es für den S04 zurück nach Gelsenkirchen, wo die Sommer-Vorbereitung sich dann dem Ende nähern wird. Es folgen noch drei Testspiele gegen Twente Enschede (19. Juli), Rot-Weiß Ahlen (20. Juli) und dem FC Sevilla (26. Juli). Nur wenige Tage später findet dann der Saisonauftakt gegen Hertha BSC (1. August) in der heimischen Veltins-Arena statt.