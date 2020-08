FC Schalke 04 bricht ins Trainingslager auf – eine Sache verwundert die Fans

Am Freitag begab sich der FC Schalke 04 mit einem 28-Mann starken Kader nach Längenfeld in Österreich. Im Trainingslager muss die Mannschaft deutlich an ihrer Form und Verfassung arbeiten.

In den vergangenen Testspielen offenbarte Schalke 04 enorme Schwächen gegen deutlich kleinere Mannschaften. Dass sich das in den nächsten Tagen ändert, davon sind die Fans noch nicht überzeugt.

FC Schalke 04: Gegen wen testet Königsblau?

Nach den Niederlagen gegen Verl und Uerdingen mussten die Königsblauen einiges über sich ergehen lassen. Die Fans sind in Sorge, dass sich das so erfolglose Jahr 2020 in der im September beginnenden Saison nahtlos fortsetzt.

Dem will Trainer David Wagner entgehen. Der Coach weiß um die Wichtigkeit der nächsten neun Tage. „Wir haben in dieser Saison nur eine Vorbereitung, weil die Winterpause entfällt. Folglich müssen wir die Zeit jetzt nutzen, um die Grundlage für knapp zehn Monate zu legen“, wird er vom eigenen Verein zitiert.

Bisher läuft es nicht auf Schalke. Foto: imago images/Team 2

Wie schnell diese gelegt werden kann, wird sich auch in den folgenden Testspielen während des Trainingslagers zeigen. Doch genau dieser Punkt sorgt bei so manchem für Verwunderung. Der Test am kommenden Montag gegen die Würzburger Kickers ist zwar bereits festgezurrt.

Jedoch stehen weitere Testspielgegner aktuell noch aus. Dabei hieß es von Vereinsseite, dass noch zwei weitere Tests am 28. August stattfinden sollen. Gegen welche Vereine die Königsblauen dann ihr Glück versuchen dürfen, ist noch unbekannt.

Man teilte mit, die Fans zeitnah über die weitere Planung informieren zu wollen. Zu den Testspielen sind bis zu 730 Zuschauer zugelassen.

Bentaleb und McKennie dabei

Für Überraschung sorgte auch der Kader, der mit nach Österreich reist. Allen voran der Name Nabil Bentaleb sorgt für hochgezogene Augenbrauen. Der Algerier gilt seit Wochen als Wechselkandidat, war sogar bereits freigestellt, um sich um seine Zukunft zu kümmern.

Ebenso dabei sind Weston McKennie und Mark Uth. Während McKennie vor einem Wechsel nach England steht, könnte es Uth in naher Zukunft in Richtung Köln ziehen.