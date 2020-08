FC Schalke 04 reist ins Trainingslager – ER ist völlig überraschend dabei

Schalke 04 will im Trainingslager aus dem Leistungsloch klettern. Nach zwei Testspielpleiten in Folge ist die Stimmung sichtlich angespannt. Können die Knappen den Schalter in den nächsten Tagen umlegen?

Beim Blick auf den Kader der mit nach Längenfeld reist, sticht eine Personalie des FC Schalke 04 besonders ins Auge. Mit ihm hätten nach den vergangenen Tagen die wenigsten gerechnet.

FC Schalke 04: Bentaleb kommt mit nach Österreich

Darf sich Nabil Bentaleb beim FC Schalke 04 doch nochmal beweisen? Der Algerier reist völlig überraschend mit ins Trainingslager nach Österreich. Das gab der Verein am Freitagmorgen bekannt. Den Mittelfeldmann werden 27 weitere Spieler begleiten.

Das ist Nabil Bentaleb:

Geboren 1994 in Lille/Frankreich

Besitzt die französische und die algerische Staatsbürgerschaft

Zentraler Mittelfeldspieler

Bei S04 seit 2017, Vertrag bis 2021

Seine Nominierung kommt insofern überraschend, als dass Bentaleb seit Wochen als sicherer Wechselkandidat bei den Königsblauen gilt. Der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte war schon in den vergangenen Jahren in Ungnade gefallen, wurde zweimal suspendiert und sogar in die U23 verbannt.

Bekommt er noch eine Chance? Foto: imago images / Jan Huebner

Im Winter folgte dann die Leihe nach Newcastle United, wo er einen soliden Eindruck hinterließ. Daher dachte man zuletzt, Newcastle sei an einem Transfer Bentalebs interessiert. Doch der Preis – Schalke bezahlte immerhin 19 Millionen Euro für ihn – schreckt ab.

Demnach sollen die Verantwortlichen der Knappen sogar bereit gewesen sein, bei der geforderten Ablöse deutlich runterzugehen. Bentaleb wurde sogar anfangs vom Training freigestellt, damit er sich um seine persönlichen Belange kümmern konnte.

Auch McKennie fliegt mit

Nun also die Kehrtwende. Ob Bentaleb noch einmal eine Chance im königsblauen Trikot bekommt werden die nächsten Tage in Tirol zeigen. Ebenfalls erfreulich aus Sicht der Fans von Schalke 04: Auch Weston McKennie ist mit an Bord.

Auch um den US-Boy ranken sich seit Wochen Wechsel-Gerüchte. Bei ihm soll der FC Southampton in der Pole-Position liegen. (mh)