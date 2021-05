FC Schalke 04 knüpft an alte Tradition an – bringt DAS wieder das Glück zurück?

Beim FC Schalke 04 kommt es zu einer Rückkehr. Das machte der Verein nun bekannt. Allerdings geht es dieses Mal nicht um einen Spieler, der zurück nach Gelsenkirchen kommt.

FC Schalke 04 hat die Eckpunkte für seine Saison-Vorbereitung veröffentlicht. Die Knappen knüpfen dabei an eine alte Tradition an. Kehrt so der Erfolg zurück?

FC Schalke 04: Trainingslager steigt wieder in Mittersill

Am 17. Juni bittet Dimitrios Grammozis seinen umgebauten Kader zum Trainingsauftakt. Rund sechs Wochen verbleiben ihm und seinem Trainerteam dann, um die Mannschaft auf die Mission Wiederaufstieg vorzubereiten.

In Mittersill war Schalke schon oft zu Gast. Foto: imago images/Eibner Europa

Vom 29. Juni bis zum 10. Juli werden die Königsblauen ihr Trainingslager im österreichischen Mittersill beziehen. Es ist eine Rückkehr nach einem Jahr Pause. 2016 ging S04 eine Partnerschaft mit der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern ein.

𝗦𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝘃𝗼𝗿𝗯𝗲𝗿𝗲𝗶𝘁𝘂𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟭



⚽ Trainingsstart: 17. Juni



🇦🇹 Trainingslager in Mittersill: 29. Juni bis 10. Juli #S04 | 🔵⚪ | #S04HoheTauern — FC Schalke 04 (@s04) May 26, 2021

Seitdem war Schalke jedes Jahr im Schlosshotel Mittersill zu Gast. Im vergangenen Sommer musste die Reise allerdings abgesagt werden, weil es zu einer Terminüberschneidung mit einer privaten Hochzeitsgesellschaft gab. Schalke entschied sich stattdessen für eine Vorbereitung in Längenfelde (Österreich).

+++ FC Schalke 04: Emotionale Abschieds-Botschaft! Fans gerührt – „Danke für alles!“ +++

Erfolg brachte diese Entscheidung nicht. Bekanntermaßen setzte Schalke erst unter David Wagner, dann unter Manuel Baum und Christian Gross seine Horrorserie fort, die am Ende maßgeblich für den Abstieg ins Unterhaus verantwortlich war.

FC Schalke 04: Eine Frage zum Trainingslager bleibt offen

Alle, die es mit dem FC Schalke 04 halten, werden hoffen, dass mit der Rückkehr nach Mittersill auch der sportliche Erfolg zurückkommt. In Österreich will Schalke zwei von insgesamt sechs geplanten Testspielen bestreiten.

----------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Herber Rückschlag! Muss S04 nun seine ganze Planung umbauen?

FC Schalke 04: Katastrophen-Start in Liga 2? Dieses Szenario droht Königsblau

FC Schalke 04: Ganz Königsblau will ihn! Kommt nun alles anders?

----------------

Offen bleibt, ob Fans ihre Mannschaft begleiten dürfen. Schalke will die Corona-Entwicklung im Auge behalten und kurzfristig entscheiden ob Besucher bei Spielen und Einheiten möglich sein werden. (mh)