FC Schalke 04: Wagner redet im Trainingslager Klartext – „Wir haben einiges zu tun“

FC Schalke 04 ist in die Vorbereitung gestartet und gönnt sich direkt ein Kurztrainingslager in Herzlake in Niedersachsen. Am Freitag reiste der S04-Tross an, vier Tage lang sollen nun Grundlagen für die kommende Saison gelegt werden.

Am Rande des Trainingslagers sprach Trainer David Wagner darüber, was er den Spielern in der kurzen Zeit vermitteln will und welche Ziele der FC Schalke 04 mit der Reise verfolgt.

FC Schalke 04: Wagner will Routine brechen

Für den FC Schalke 04 ist es eine besondere Vorbereitung. Nicht nur wegen der veränderten Situation durch die Corona-Pandemie, sondern auch, weil die Mannschaft und der Trainer irgendwie die Sieglosserie aus der vergangenen Saison abschütteln wollen. Vergessen hat wohl niemand, wie desaströs das Jahr 2020 bisher für die Königsblauen lief.

------------------

Diese Testspiele bestreitet S04 in der Vorbereitung:

9. August: VfL Osnabrück

15. August: SC Verl

18. August: Testspiel geplant, Gegner noch unbekannt

28. August: Testspiel geplant, Gegner noch unbekannt

2. September: Viktoria Köln

5. September: VfL Bochum

------------------

Auch aus diesem Grund hat Wagner zwei Trainingslager in diesem Sommer angeordnet. Neben der obligatorischen Reise nach Österreich geht es nun zunächst eben nach Herzlake. Dort trifft Schalke am Sonntag im ersten Testspiel der Saison auf den VfL Osnabrück (Alle Infos zu der Partie findest du in unserem Live-Ticker>>>).

Bis dahin geht es dem Trainer vor allem um drei wesentliche Aspekte, wie er im Interview auf der Schalke-Website verrät. „Das ist eine relativ kurze Phase hier, drei Nächte. Wir werden relativ viel auf dem Platz sein und an unserer generellen Spielidee arbeiten, aber auch im Grundlagenbereich und dem physischen Bereich“, erklärt der Übungsleiter.

„Wir haben einiges zu tun, auch natürlich abseits des Platzes“, sagt Wagner in aller Deutlichkeit. Konkret bedeutet das, dass es auch Einheiten abseits des Platzes geben wird, in denen vor allem taktische Besprechungen im Vordergrund stehen werden. „Es wird eine relativ intensive Zeit“, ließ der Trainer der Knappen verlauten.

+++ Schalke 04: Spielplan-Schock! Albtraum-Start in neue Saison droht +++

Der 48-Jährige hat sich außerdem bewusst für ein zweites Trainingslager entschieden, wie er verrät. Laut ihm sei es wichtig, dass man während der langen Vorbereitungszeit auch mal aus der Routine ausbreche, um Abwechslung zu generieren. Dafür seien die vier Tage in Herzlake ideal.

U23-Talent bekommt Chance bei den Profis

Mit dabei im Kurztrainingslager ist überraschend auch der 21-Jährige Mika Hanraths. Hanraths war im Sommer zum FC Schalke 04 gewechselt, allerdings nur für die zweite Mannschaft eingeplant gewesen.

-------------------

Weitere News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Transfer klar? DIESER Nationalspieler fehlt auf dem Mannschaftsfoto

FC Schalke 04: Fans enttäuscht – ER kehrt vorerst nicht zurück

FC Schalke 04 drückt in der Europa League DIESEM Club die Daumen!

-------------------

Nun darf er früher als erhofft bei den Profis Luft schnuppern. Mehr zu dem Überraschungsgast im Schalker Kader erfährst du hier >> (mh)