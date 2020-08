FC Schalke 04: Schneider verrät nach Corona-Vorfall – „Wir beabsichtigen ...“

Die Nachricht machte sämtliche Planungen des FC Schalke 04 zunichte. Am Montag verkündete der Verein, dass eine Person aus dem Umkreis der Lizenzspielerabteilung positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Wenig später kam heraus, dass es sich bei der betroffenen Person um den Spieler Alessandro Schöpf handeln soll. Wie es beim FC Schalke 04 in den nächsten Tagen weitergeht, steht nach wie vor nicht endgültig fest.

FC Schalke 04: Schneider plant weiterhin mit mindestens einem Testspiel

Auf diesen zusätzlichen Wirbel hätten die Schalker sicherlich gerne verzichtet. Die Stimmung im Verein war nach den beiden peinlichen Testspielpleiten gegen Verl und Uerdingen ohnehin schon angeschlagen.

Alessandro Schöpf muss zunächst in Quarantäne bleiben. Foto: imago images/Norbert Schmidt

Da wollte man wenigstens das Trainingslager nutzen, um sich weiterhin konzentriert auf die neue Saison vorzubereiten. Durch die besonderen Umstände ist dies nun nur noch bedingt möglich. Am Dienstag nahm die Mannschaft das Training in Teilen bereits wieder auf.

Jedoch gelten drastisch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Außerdem waren nicht alle Spieler bei der Einheit dabei. Die Verletzten Weston McKennie, Salif Sané und Omar Mascarell fehlten genauso wie Schöpf, der sich im Hotel in Quarantäne befindet.

Am Dienstagmorgen kamen die meisten Schalker wieder zum Training zusammen. Foto: imago images/Passion2Press

Darüber hinaus fehlten auch Michael Langer, Markus Schubert, Guido Burgstaller und Benito Raman. Ob dies auch mit der Erkrankung Schöpfs zusammenhängt, gab der Verein nicht preis.

Währenddessen versuchte Jochen Schneider etwas Ruhe in die Situation zu bekommen und sprach im vereinseigenen TV-Sender über die weiteren Pläne in den kommenden Tagen. Er sprach davon, dass man in Längenfeld wie am Dienstagvormittag weiter trainieren wolle.

+++ FC Schalke 04: Spieler mit Corona infiziert – Testreihe am Dienstagmorgen bringt neue Erkenntnisse +++

Außerdem sprach er auch über die geplanten Testspiele am Freitag. „Wir beabsichtigen, am Freitag zumindest ein Testspiel zum Ende des Trainingslagers durchzuführen“, verkündete der Sportvorstand des FC Schalke 04.

Wer testet gegen Schalke?

Nach wie vor ist aber nicht bekannt gegen welche Mannschaft die Schalker testen wollen. Die Suche nach einem Gegner dürfte sich durch den positiven Test deutlich erschweren.

Schalke ist aber nicht der einzige Verein bei dem in dieser Woche Corona-Fälle bekannt wurden. Auch beim Revierrivalen VfL Bochum ist ein Spieler infiziert. Die Bochumer wollten ihrerseits am Freitag gegen Borussia Dortmund ein Testspiel bestreiten. (mh)