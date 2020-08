FC Schalke 04 stichelt mit lustigem Schnappschuss gegen Amine Harit – „Ein weiter Weg“

Gute Laune beim FC Schalke 04 nach dem Kurztrainingslager in Herzlake und dem erfolgreichen 5:1-Testspielsieg gegen den VfL Osnabrück. Unter der heißen Sommer-Sonne schwitzten sich die S04-Profis fit für die Aufgaben, die vor ihnen liegen.

Dabei kam allerdings auch der Spaßfaktor beim FC Schalke 04 nicht zu kurz. Während Amine Harit zunächst noch mit seinem Kollegen Matija Nastasic posierte, nahm ihn sein eigener Verein kurze Zeit später aufs Korn.

FC Schalke 04: Harit verliert Oberarm-Vergleich mit Nastasic

Während einer Trainingseinheit im beschaulichen Herzlake wollten Harit und Innenverteidiger Nastasic einfach mal beweisen, was in ihnen steckt. So posierten beide Spieler mit angespanntem Oberarm für einen Schnappschuss.

Zum eigenen Leidwesen musste Harit allerdings feststellen, dass er gegen die Muskelmasse nicht wirklich ankommen kann. Das sah auch der FC Schalke 04 so und stichelte anschließend auf Twitter gegen Mittelfeldmann.

Der offizielle englische Twitteraccount der Königsblauen postete das Bild mit dem Verweis: „Ein weiter Weg zu gehen, um Mati einzuholen Amine.“ Harit selbst nahm den Seitenhieb mit einem Augenzwinkern und antwortete, es habe nur an den Schatten gelegen.

Doch es folgte noch eine Breitseite, dieses Mal von deutschsprachiger Seite. Dort posteten die Schalker dasselbe Bild und versahen Nastasic mit dem Wort „Vorstellung“ und Harit mit „Realität“. Dazu der fiese Spruch: „Nach jedem Besuch im Fitnessstudio – wer kennt es nicht?!“

Die Stimmung bei den Blauweißen scheint also außerordentlich gut zu sein. Das bestätigte auch Trainer David Wagner der sich nach dem Kurztrainingslager äußerst zufrieden zeigte. „Wir haben in der ersten Woche alles umgesetzt, was wir uns im Vorfeld vorgenommen hatten“, sagt der Chef-Trainer.

Harit feiert Comeback

Harit selbst feierte beim Test gegen Osnabrück sein Comeback nach langer Verletzungspause. Seit Mitte Mai hatte er mit einer Innenbandverletzung gefehlt. In den kommenden Tagen warten weitere Testspiele auf die Schalker.

Am 15. August geht es gegen den SC Verl, drei Tage später wartet der nächste Test gegen einen bisher nicht bekannten Gegner. Anschließend geht es ins richtige Trainingslager nach Längenfeld in Österreich. (mh)