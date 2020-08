FC Schalke 04: ER fehlt im Training, weil...

Am Donnerstag fehlte Hamza Mendyl im Training des FC Schalke 04.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 steckt mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Nach dem Kurztrainingslager in Herzlake finden die Einheiten nun erstmal wieder auf den heimischen Trainingsplätzen neben der Veltins-Arena statt.

Für Spekulationen sorgte am Donnerstag die Abwesenheit von Verteidiger Hamza Mendyl. Der Leihrückkehrer nahm nicht am Training teil. Der FC Schalke 04 bezog klar Stellung. Deutet sich ein Abschied an?

FC Schalke 04: Verlässt Mendyl S04 noch diesen Sommer?

Seit einiger Zeit ranken sich Wechselgerüchte um Hamza Mendyl. Nach einem Jahr Leihe an Dijon kehrte der Marokkaner Anfang Juli zu den Königsblauen zurück. Eine große Zukunft wird ihm bei den Knappen allerdings nicht vorausgesagt.

Hamza Mendyl beim FC Schalke 04:

Wechselte 2018 für sechs Millionen Euro aus Lille

Absolvierte nur 16 Pflichtspiele

Ein Jahr später folgte die Leihe nach Dijon

Dort machte er 18 Spiele in der Liga, ehe diese abgebrochen wurde

Im Sommer folgte die Rückkehr nach Schalke

Bereits zum Auftakt der Vorbereitung sorgte Mendyls Abwesenheit auf dem offiziellen Mannschaftsfoto für Spekulationen. Sportvorstand Jochen Schneider bestätigte außerdem, dass es Anfragen von verschiedenen Vereinen für den 22-Jährigen gegeben habe. Jedoch sagte er vor einigen Tagen auch: „Er hat einen Vertrag beim S04 und Stand jetzt planen wir mit ihm.“

Ergänzung zur Dauerfrage, ob @WMckennie und Hamza Mendyl heute trainiert haben: McKennie war normal dabei, Mendyl nicht - er hat, sagt der Verein, "aktuell eine private Angelegenheit zu klären". #S04 — Andreas Ernst (@AndiErnst) August 13, 2020

Nun gibt es aber neue Hinweise, dass Mendyls Zeit bei Schalke abgelaufen sein könnte. Am Donnerstag blieb er dem Training der Königsblauen fern. Jedoch nicht verletzungsbedingt, wie der Verein mitteilte. Der Linksverteidiger habe „aktuell eine private Angelegenheit zu klären.“

Nähere Informationen zu der Personalie gaben die Schalker allerdings nicht preis. Ob es sich dabei um eine Angelegenheit in Sachen Transfer oder um etwas anderes handelte, ist unklar.

Mendyl war vor zwei Jahren für sechs Millionen Euro aus Lille zum FC Schalke 04 gekommen. In seinem einem Jahr im königsblauen Trikot konnte er sich allerdings nur bedingt beweisen. Es folgte die Leihe nach Dijon. Dort gehörte er immerhin zu den Stammkräften. Trotzdem scheint man bei S04 nicht vollends überzeugt.

Was ist mit McKennie?

Eine weitere Personalie, die von den Schalker Fans heiß diskutiert wird, ist Weston McKennie. Auch die Zukunft des US-Amerikaners ist nach wie vor ungeklärt. Vor allem mit Hertha BSC Berlin und AS Monaco wird er in Verbindung gebracht.

Anders als Mendyl stand McKennie am Donnerstag auf dem Platz und trainierte voll mit. Einen Tag zuvor hatte er dieses noch vorzeitig abgebrochen. Über die Gerüchte um den Mittelfeldmann liest du hier mehr >> (mh)