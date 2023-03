FC Schalke 04: Bittere Derby-Nachricht für Fans – DARAUF müssen sie verzichten

Am Wochenende steht das 100. Bundesliga-Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund an. Für beide Teams geht es darum, ihre zuletzt starke Form zu bestätigen und weiter ungeschlagen in der Rückrunde zu bleiben. Sowohl der S04 als auch der BVB kassierten in der laufenden Halbserie noch keine Niederlage.

Damit das auch für den FC Schalke 04 so bleibt, ist die Mannschaft von Thomas Reis erneut auf die bedingungslose Unterstützung der Anhänger angewiesen. Kurz vor dem Derby müssen die Fans des S04 jedoch eine bittere Nachricht hinnehmen.

FC Schalke 04: Keine Extra-Motivation vor dem Spiel?

Wenn es am Samstag (18:30 Uhr) in der Veltins-Arena auf Schalke wieder Blau-Weiß gegen Schwarz-Gelb heißt, hält der Ruhrpott für 90 Minuten den Atem an. Es ist das erste Derby seit dem Beginn der Corona-Pandemie, das auf Schalke wieder vor Zuschauern stattfinden wird. Dementsprechend wird die Akustik des Stadions am Berger Feld wahrscheinlich wieder einen neuen Höhepunkt erleben.

Vor allem die Heimfans werden ihre Mannschaft laut stark unterstützen (müssen). Der S04 ist trotz starker Form klarer Underdog im Revierderby, die Mannschaft braucht ihre Fans also einmal mehr, um das so prestigeträchtige Spiel für sich entscheiden zu können. In der Vergangenheit nutzten die Schalker Verantwortlichen alle Möglichkeiten, um die Mannschaft schon vor dem Spiel ordentlich einzuheizen. Vor allem das Abschlusstraining avancierte immer wieder zu einem Motivationsschub seitens der Fans.

Darauf müssen die Anhänger der Knappen dieses Mal wohl verzichten. Wie der Verein Anfang der Woche in den sozialen Netzwerken mitteilte, gibt es sowohl am Donnerstag als auch am Freitag kein öffentliches Training auf Schalke. Die letzte öffentliche Trainingseinheit von Königsblau gab es am Dienstagvormittag. Im Laufe der Derbywoche bereitet sich das Team von Chef-Coach Thomas Reis also intern auf das wichtige Spiel am Samstag vor. In den vergangenen Jahren war die letzte öffentliche Einheit vor dem Derby jeweils am Tag zuvor. So auch in der Hinrunde vor dem Auswärtsderby in Dortmund.

Weitere Rückschläge vor Revierderby?

Neben einer öffentlichen Trainingseinheit muss der S04 wohl auch weiter auf wichtige Spieler verzichten. Ouwejan, Drexler, Skarke fallen aus, Kozuki und Uronen sind fraglich. Auch Defensiv-Monster Eder Balanta wurde am Dienstag medizinisch untersucht. Erst nach einer MRT-Untersuchung könne man sagen, ob der Kolumbianer für das Spiel gegen den BVB zur Verfügung steht. Personell wird es für den S04 immer bitterer, auch Liverpool-Leihspieler Sepp van den Berg musste das Training erneut abbrechen. Er kam kürzlich erst langsam aus einer langen Verletzung zurück.

Viele Ausfälle und keinen Extra-Push vor dem wichtigen Derby. Die Vorzeichen könnten besser sein. Nach zuletzt aber sechs ungeschlagenen Spielen am Stück und zwei Siegen in Folge dürfte die Brust der Gelsenkirchener aber durchaus breit sein. Sowohl auf als auch abseits des Platzes verspricht das 100. Bundesligaderby zwischen Schalke und Dortmund eine große Show.