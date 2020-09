Aktualisiert: am 30.09.2020 um 09:28

FC Schalke 04: Entscheidung wohl gefallen! Neuer Trainer soll am Mittwoch vorgestellt werden

Lange müssen die Schalke-Fans wohl nicht mehr warten. Die Trainersuche beim FC Schalke 04 ist wohl beendet.

Medienberichten zufolge soll am Mittwochvormittag der neue Schalke-Trainer vorgestellt werden. Das Rennen macht wohl Manuel Baum, der sich gegen den zweiten heißen Kandidaten Dimitrios Grammozis durchgesetzt hat.

FC Schalke 04: Mit siebenköpfigen Team suchte Schneider nach dem Trainer

Eigentlich ist die Trainersuche immer Chefsache. Der Sportvorstand sucht einen Trainer aus, führt die Gespräche und lässt sich den Coach dann vom Aufsichtsrat absegnen. Doch niemals zuvor war diese Entscheidung von Jochen Schneider, wie dieses Mal. Der nächste Schuss muss sitzen, sonst ist auch sein Job in Gefahr.

Manuel Baum ist der Topfavorit auf den Schalke-Job. Foto: imago images/Geisser

Deswegen hat er sich laut „Bild“ ein Team von sieben Experten an die Seite geholt. Team-Manager Sascha Riether, Kader-Planer Michael Reschke, Psychologe Sascha Lense, Spielanalyst Lars Gerling, Jahrhundert-Trainer Huub Stevens sowie Vorstand Alexander Jobst und Aufsichtsrats-Chef Jens Buchta sollten ihn bei seiner Entscheidung unterstützen.

Baum wird neuer Trainer

Als erstes hatte am Mittwochmorgen die „Sportschau“ berichtet, dass nun also Manuel Baum der neue Trainer werden wird. Wenig später bestätigten auch „Sky“ und „Bild“ die Meldung. Baum wird damit sein Amt beim DFB als Trainer der U18-Nationalmannschaft aufgeben und versuchen, die Knappen wieder auf Kurs zu bringen.

Auch Grammozis war Kandidat

Als weiterer aussichtsreicher Kandidat hatte bis zum Schluss auch Dimitrios Grammozis gegolten. Den Ausschlag für die Entscheidung pro Baum gab allerdings seine Erfahrung mit jungen Spielern, wie die „Sportschau“ berichtet. Schon in Augsburg hatte er das Nachwuchszentrum geleitet, ehe er dann zum Cheftrainer wurde.

Dimitrios Grammozis ist ein Kandidat auf Schalke! Foto: imago images/Jan Huebner

Noch am Mittwoch soll er offiziell vorgestellt werden und am Abend die erste Trainingseinheit leiten.

Keine Interimslösung

Eine Interimslösung wird es höchstwahrscheinlich also nicht geben. Es war spekuliert worden, ob Norbert Elgert oder Mike Büskens die Mannschaft bis zur Länderspielpause übernehmen. Jetzt soll der neue Coach aber gleich voll einsteigen und das Team auf das Duell mit RB Leipzig am Samstag vorbereiten. Danach hätte er genug Zeit die Mannschaft richtig kennenzulernen.

Schwieriges Programm

Fakt ist, Baum steht vor einer schwierigen Aufgabe. Er muss eine verunsicherte und erfolglose Mannschaft zurück in die Spur bringen. Dabei versprechen die nächsten Spiele nicht gerade einfacher zu werden. Nach dem Duell in Leipzig wartet Union Berlin. Anschließend steht das Derby gegen den BVB an. (fs)