Schalke 04: Verwirrung um Trainer-Kandidat – Suche wird immer irrer

So langsam geht es in die richtig heiße Phase der Trainersuche von Schalke 04. Vor knapp zwei Wochen hat Königsblau Ex-Coach Karel Geraerts entlassen, einen neuen Cheftrainer hat der Pottklub bisher jedoch noch nicht präsentiert. Allerdings kursierten in den vergangenen Wochen sämtliche Namen rund um das Berger Feld.

Einer dieser möglichen Kandidaten war Sergen Yalcin. Der türkische Kulttrainer soll auf der Liste von Schalke 04 gestanden und sogar ein Angebot von Ben Manga und Co. erhalten haben. Nun sorgt ein neuer Bericht jedoch für Aufregung.

Schalke 04 doch nicht an Yalcin dran?

Raul, Fernando Torres, Claudio Cacapa oder Yalcin – der S04 wurde in den vergangenen Tagen immer wieder mit einigen Trainerkandidaten in Verbindung gebracht. An allen vier Trainer soll Königsblau interessiert gewesen sein. Alle vier sollen dem Pottklub jedoch abgesagt haben. So auch Yalcin, der dies selbst öffentlich erklärt hatte.

„Ich habe ein Angebot bekommen, aber ich denke im Moment nicht an einen neuen Trainerjob“, sagte der 51-Jährige im türkischen TV bei „Kafa Sports“. So habe Manga sich tatsächlich mit dem Türken auseinandergesetzt und ihn als echte Option für die Nachfolge von Geraerts gesehen.

Laut „WAZ“ soll dies jedoch nicht stimmen. Demnach sollen sowohl Yalcin als auch Cacapa nie auf der Liste möglicher neuer S04-Trainer gestanden haben. Niemand aus Schalkes sportlicher Leitung soll ein Wort mit ihm gewechselt haben. Nur wenige Personen sollen in die Trainersuche involviert sein – Schalke möchte es so diskret wie möglich halten.

S04-Fans warten auf neuen Trainer

Die Aussagen von Yalcin werfen also durchaus Fragen auf. Die S04-Fans hingegen warten sehnsüchtig auf den neuen Coach, der in der kommenden Woche seine Arbeit bei dem Pottklub aufnehmen soll. Zu Beginn der Länderspielpause möchte Königsblau den neuen Mann vorstellen – ein genauer Zeitpunkt steht jedoch noch nicht aus.

Dass Interimscoach Jakob Fimpel weitermacht, ist hingegen nahezu ausgeschlossen. Der junge Trainer soll weiterhin die U23 leiten und ein externer Trainer die Profis übernehmen. Wer dies wird, ist jedoch weiterhin unklar. Die Fans werden sich noch einige Tage gedulden müssen.