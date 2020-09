FC Schalke 04: Gerüchteküche brodelt weiter – wird ausgerechnet Ex-Bayern-Star der Wagner-Nachfolger?

am 29.09.2020 um 15:05

Gelsenkirchen. Es ist die Frage, die allen, die es mit dem FC Schalke 04 halten, auf der Zunge brennt: Wer wird der Nachfolger von David Wagner? Seitdem der Ex-Coach am Wochenende beurlaubt wurde, geistern einige Namen durch Gelsenkirchen.

Neben Manuel Baum und Ralf Rangnick kommen dabei nun auch Gerüchte um einen ehemaligen Bayern-Star auf. Könnte er den FC Schalke 04 wieder auf Kurs bringen?

FC Schalke 04: Van Bommel als Anführer?

Als Spieler war Mark van Bommel bei seinen Gegnern als gnadenloser Abräumer gefürchtet. Der Niederländer war sich für keinen Zweikampf zu schade und ging gerne dahin, wo es auch wehtat. Rein von seiner Mentalität wäre er einer, der Schalke weiterbringen könnte.

Nur, könnte er das auch als Trainer von der Bank aus der Mannschaft der Knappen einimpfen? Neben den bereits genannten Kandidaten soll nämlich nun auch eben jener van Bommel ein möglicher Ersatz auf Schalke für den gescheiterten Wagner sein. Davon berichtet die „WAZ“.

In Eindhoven war van Bommel über ein Jahr Trainer. Foto: imago images/VI Images

Schalke 04: Bommel hatte erste Trainer-Erfolge

Völlig unerfahren als Trainer ist der 43-Jährige nicht. Von Sommer 2018 bis Winter 2019 stand er als Coach an der Seitenlinie von PSV Eindhoven. In seiner ersten ganzen Saison machte er PSV zum Vizemeister in der „Eredivise“. Ein halbes Jahr später jedoch wurde er bereits wieder entlassen.

Seitdem ist er ohne Job und wartet darauf sich wieder einen Namen zu machen. An Aufgaben würde es ihm beim FC Schalke 04 sicherlich nicht mangeln. Sportlich gesehen brennt es an allen Ecken und Enden. Die Mannschaft musst schleunigst ihre Sieglos-Serie beenden, um nicht die ganze Saison gegen den Abstieg kämpfen zu müssen.

Wagner nach Niederlage in Bremen bei Schalke 04 am Ende

Möglich wurden diese Diskussionen durch ein erneut desolates Auftreten Schalke 04s gegen Werder Bremen und der anschließenden Beurlaubung Wagners. Die Bilanz der Königsblauen im Kalenderjahr 2020 ist erschreckend.

Seit 18 Bundesligaspielen wartet man auf einen Sieg. Während dieser Spanne gelangen gerade mal sechs Remis. Die selbst lediglich zehn selbst erzielten Tore sprechen eine ebenso deutliche Sprache wie die 48 Gegentreffer. Egal wer es am Ende wird, der neue Trainer hat bei den Knappen einiges zu tun. (mh)