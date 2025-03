FC Schalke 04 schickt Scouts auf die Reise: Diese Talente sind im S04-Visier

Wenn es um Talente ging, die auf sich aufmerksam machten, gehörte der FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren stets zu den Interessenten. Doch seitdem der Klub in der 2. Liga angekommen ist, ist er bei vielen Spielern nicht mehr so attraktiv – anders, als es früher mal der Fall war. Doch komplett abgeschrieben ist der Verein natürlich nicht, dafür ist die Strahlkraft von S04 für junge Juwelen nach wie vor noch zu groß.

Werden in Zukunft vielleicht sogar zwei junge türkische Talente sich dem FC Schalke 04 anschließen? Laut Informationen von DER WESTEN hat der Revierklub zuletzt Scouts in die Türkei geschickt, um sich die Leistungen der beiden Spieler ganz genau anzuschauen.

FC Schalke 04: Scouts beobachten Talente

Aus der eigenen Knappenschmiede schaffen es jährlich einige Talente zu den Profis des FC Schalke 04. In dieser Saison sind es mit Max Grüger und Taylan Bulut sogar zwei junge Spieler, die sich fest in die erste Mannschaft gespielt haben und teilweise aus der Startelf nicht mehr wegzudenken sind.

Aber der S04 schaut sich mit Kaderplaner Ben Manga und Knappenschmiede-Chef Raffael Tonello auch bei anderen Vereinen um. Und das nicht nur in Deutschland. Wie DER WESTEN erfahren hat, wurden Scouts in die Türkei geschickt. Dort wurden die beiden Trabzonspor-Talente Bican Tibukoglu und Alihan Erdogan ganz genau beobachtet.

Die beiden Youngster waren am Mittwoch mit der U19 von Trabzon in der Youth League im Einsatz und setzten sich im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Atalanta Bergamo durch. Besonders auffällig: Tibukoglu verwandelte den entscheidenden Elfmeter per Panenka. Die irre Europareise für Trabzonspor geht damit weiter. Zuvor wurde bereits Juventus besiegt.

Türkei-Juwele im S04-Visier

Beide Spieler kommen nur in der U19 des türkischen Traditionsvereins zum Einsatz. Profieinsätze haben sie noch nicht gehabt. In der Süper Lig für die U19-Mannschaften hat Trabzonspor noch sehr gute Chancen, sich den Titel zu holen. Tibukoglu spielt überwiegend auf der Linksverteidiger-Position, ist auch U19-Nationalspieler. Alihan Erdogan ist defensiver Mittelfeldspieler. Spannende Talente, die der FC Schalke 04 beobachtet – bei denen S04 aber natürlich nicht alleiniger Beobachter ist.

Auch der 1. FC Magdeburg hat Scouts geschickt, um die beiden Jungs zu beobachten. Konkreter wird es dagegen aus den Niederlanden. Der MVV Maastricht und die VVV Venlo haben Interesse an der Verpflichtung der beiden Talente.