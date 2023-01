FC Schalke 04: Rosige Aussichten – DAS könnte Schalkes Lebensretter werden

In der Vergangenheit war der FC Schalke 04 bekannt für die vielen Talente, die aus der Knappenschmiede den Sprung zu den Profis und dann zu internationalen Top-Vereinen geschafft haben. Manuel Neuer, Leroy Sane, Mesut Özil oder Julian Draxler sind einige Beispiele für ehemalige Jugendspieler der Königsblauen, die es zu Weltstars geschafft haben.

In den letzten Jahren schien sich die Knappenschmiede allerdings zu einem kleinen Problem des FC Schalke 04 zu entwickeln. Bis auf Malick Thiaw schaffte es kein Jugendspieler der Königsblauen bei den Profis Fuß zu fassen. Nun scheint sich das wieder zu ändern. Aktuell stehen viele verheißungsvolle Talente unter Vertrag, die schon bald zu den Lebensrettern des Klubs avancieren können.

FC Schalke 04: Retten Keke Topp und Luca Podlech die Königsblauen?

Keke Topp gilt derzeit als eines der größten Sturmtalente im deutschen Fußball. Mit 17 Jahren feierte der Offensivspieler sein Debüt bei den Profis der Königsblauen, als er Ende Dezember 2021 beim Auswärtsspiel seines Klubs gegen den FC St. Pauli Profiluft schnuppern durfte. Weil es für die Profis noch nicht ganz gereicht hat, spielt Topp derzeit noch für die U19-Mannschaft der Schalker. Dort sorgt der heute 18-Jährige für Furore. 15 Tore in 14 Pflichtspielen in der U19-Bundesliga-West und dem Junioren-DFB-Pokal zeigen, welche Qualität in ihm steckt.

Luca Podlech hingegen zählt zu den größten Torwart-Talenten des Landes. Der U19-Torhüter kam mit elf Jahren vom Essener Amateur-Klub SV Leithe zur Jugendabteilung der Schalker. Seitdem kommt der 17-Jährige auf neun Spiele für die U17 und auf acht Spiele für die U19 des Klubs. In diesen kassierte Podlech elf Tore und blieb in neun Spielen ohne Gegentor. Auch drei Länderspiele für die U16-, U17- und U18-Nationalmannschaft des DFB hat das junge Talent schon vorzuweisen. Aus diesem Grund unterschrieb Podlech zum Ende des letzten Jahres auch einen Profivertrag bis 2025 bei den Schalkern.

FC Schalke 04: Lösen die Youngstars die S04-Probleme?

Keke Topp und Luca Podlech sind allerdings nicht die einzigen vielversprechenden Talente in der Knappenschmiede der Schalker. Auch Verthomy Boboy, Assan Ouédraogo oder Taylan Bulut zählen zu den vielversprechendsten Akteuren in der Talenteschmiede von S04. Dass die Gelsenkirchener plötzlich so viele Talente im Kader haben, kommt für S04 gerade zur richtigen Zeit. Der abstiegsbedrohte Klub hat immer noch große finanzielle Probleme, sodass sich Transfers schwierig gestalten werden.

Aus diesem Grund trifft es sich gut, dass die Königsblauen ihre Mannschaft mit Jugendspielern verbessern können, ohne dafür tief ins Portemonnaie greifen zu müssen. Schafft es der Klub diese Spieler in ähnliche Kategorien wie Neuer oder Draxler zu entwickeln, könnten diese Talente in wenigen Jahren ordentliches Geld in die klammen Vereinskassen spülen.