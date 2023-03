FC Schalke 04: Pikante Details enthüllt! Spieler gibt die Antwort quasi selbst

Die Mannschaft des FC Schalke 04 gibt in den vergangenen Wochen alles, um auch in der kommenden Saison in der ersten Bundesliga zu spielen. Mit einer großen Aufholjagd möchte das Team von Thomas Reis den Klassenerhalt schaffen. Dafür hat der S04 nach der Länderspielpause noch neun Spiele, in denen es um eine ganze Menge geht.

Unter anderem geht es um die Zukunft mehrerer Spieler des FC Schalke 04. Viele Akteure der Knappen sind nur ausgeliehen und wären bei einem möglichen Abstieg höchstwahrscheinlich weg. Einer dieser Spieler ist Tom Krauß. Der junge Mittelfeldspieler ist von RB Leipzig ausgeliehen, ein Verbleib bei S04 im Falle des Abstieges nahezu ausgeschlossen. Jetzt sendet er jedoch ein klares Zeichen an alle S04-Fans.

FC Schalke 04: Ungewöhnliche Liebeserklärung

Tom Krauß ist einer der aufstrebenden Spieler im deutschen Fußball. Der U21-Nationalspieler wechselte im letzten Sommer auf Leihbasis von RB Leipzig nach Gelsenkirchen. Der 21-Jährige verwirklichte sich mit diesem Wechsel einen Traum. Krauß ist schon seit Kindestagen an ein großer Schalke-Fan. Sein großer Traum war es, einmal für Schalke in der Bundesliga zu spielen. Das hat er in dieser Saison mehrfach geschafft. Dennoch möchte der gebürtige Leipziger auch weiterhin auf Schalke bleiben. Sein Wunsch: Auch die nächsten Jahre im Dress von Königsblau in der Bundesliga aufzulaufen.

Die große Bedingung: Krauß und Co. müssen den Klassenerhalt schaffen. In dem Leihvertrag des Mittelfeldspielers ist eine Kaufpflicht seitens des S04 vereinbart. Diese greift nur, wenn Blau-Weiß am Ende der Saison die Liga-Rettung gelingt. In dem Fall würde Krauß fest verpflichtet werden. Im Raum steht eine Ablösesumme von insgesamt viereinhalb Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Dazu ein laufendes Arbeitspapier bis 2027. Dies berichtete „Sky“ in ihrer Transfer-Update-Sendung.

Transferexperte Florian Plettenberg erklärte darüber hinaus, dass Krauß „unbedingt bei S04 bleiben möchte“. „Er liebt den S04“, so Plettenberg. Und was macht Krauß? Der repostet das Ganze in seiner Instagram-Story. Ohne irgendwelche gehandelten Zahlen zu bestätigen, möchte er damit wohl ein klares Zeichen Richtung Fans senden. Der Tenor: Ich möchte für Schalke spielen. Eine ungewöhnliche Liebeserklärung an den S04, die den Schalkern sicher gefällt.

Leistungsträger und Publikumsliebling

Tom Krauß und der FC Schalke 04 – das scheint zu passen und könnte eine große Zukunft haben. Wenn die Bedingung für einen Verbleib nicht der Klassenerhalt wäre. Denn Krauß zählt längst zu den absoluten Stars im Kader. Trotz seines jungen Alters geht der zentrale Mittelfeldspieler vorweg und überzeugt nicht nur mit seinen hohen Laufleistungen, sondern auch mit seinem bedingungslosen Einsatz. Er wirft sich in jeden Zweikampf und kämpft stets mit allem, was er hat. Im vergangenen Spiel gegen den FC Augsburg spielte er sogar fast eine ganze Halbzeit mit gebrochener Nase. Nicht zuletzt seine große Liebe zum Verein und seinen Einsatz für den S04 haben Krauß schnell zu einem absoluten Fan-Liebling auf Schalke gemacht. Ein Abgang des 21-Jährigen am Ende der Saison würde wahrscheinlich jedem Schalker enorm schmerzen.

Tom Krauß möchte unbedingt in Gelsenkirchen bleiben und auch in den kommenden Jahren auf Schalke spielen. Um diesen Traum wahr werden zu lassen, hat der Youngster gemeinsam mit seinen Teamkollegen noch neun Spiele Zeit, das große Ziel, den Klassenerhalt, zu schaffen.