FC Schalke 04: Profi in der Kritik – jetzt springt Trainer Reis ihm zur Seite

Beim FC Schalke 04 läuft in dieser Saison noch nicht sehr viel nach den Vorstellungen der Verantwortlichen. Sechs Punkte nach 13 Spielen bescheren den Königsblauen einen enttäuschenden letzten Platz in der Bundesliga.

Aufgrund es schlechten Saisonstarts stehen derzeit viele Spieler beim FC Schalke 04 in der Kritik. Vor dem Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 äußerte sich Trainer Thomas Reis zu den kritischen Stimmen zu Tobias Mohr.

FC Schalke 04: Reis nimmt Mohr in Schutz

Am 13. Spieltag reiste der FC Schalke nach Werder-Bremen zum Aufsteiger-Duell. Tobias Mohr, eigentlich ein gelernter Mittelfeldspieler, musste aufgrund der Personalnot in der Abwehr auf der Linksverteidigerposition auflaufen. Dort erlebte er einen rabenschwarzen Tag, Bei beiden Gegentoren sah der 27-Jährige nicht gut aus, dass zog hinterher viel Kritik nach sich. Trainer Thomas Reis äußerte sich nun zu den negativen Schlagzeilen um seinen Schützling.

„Die Kritik kommt von außen. Meine Kritik hat sich in Grenzen gehalten“, beginnt der 49-Jährige sein Plädoyer. „Letztendlich war er das Endprodukt bei ein bis zwei Situationen. Beim Gegentor zum Beispiel wo er eine falsche Entscheidung trifft, um den Gegner besser aufzunehmen. Aber wir haben in der Entstehung ja auch gesehen, dass wir beim Einwurf nicht am Mann sind, dass wir den Gegner überhaupt zum Verlagern kommen lassen obwohl darauf vorbereitet waren. Wir waren hinten nicht gut positioniert, sodass er weiter einrücken musste. Normalerweise sollte er weiter außen bei Weiser bleiben und ihn dementsprechend früher aufnehmen, um das Tempo rauszunehmen. Das hat in der Situation leider nicht gut geklappt“, kommentiert Reis.

FC Schalke 04: Reis lobt Mohr

Im Nachgang fand Reis auch lobende Worte für seinen Schützling: „Es ist so. dass ihn das ein bisschen betroffen hat, aber ich fand, dass er das in der Offensive gut gemacht hat, mit gefährlichen Hereingaben. Ich würde aber die Niederlage oder die Gegentore nicht nur am Tobi festmachen, sondern das ist immer ein Gesamtprodukt durch eine Fehlerkette“.

Vor der langen WM-Winterpause geht es für den FC Schalke 04 noch gegen Mainz 05 und gegen den FC Bayern München in der Bundesliga um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Vor dem 14. Spieltag hatten die Königsblauen fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Mit viel Pech könnten es nach dem 14. Spieltag schon sieben sein.